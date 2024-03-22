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Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak Aralık 2023'te 100 baz puanlık artışla yüzde 16'ya yükseltmişti.

İç talebin ürün ve hizmet üretim kapasitesini aşmaya devam ettiği bildirilen açıklamada, " Rusya Merkez Bankası , politika faizi ni yüzde 16 seviyesinde sabit tutma kararı almıştır." denildi.

Açıklamada, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 4 ila 4,5 seviyesinde olmasının beklendiği bilgisi verilerek, henüz enflasyon oranının artışında yavaşlama olduğuna yönelik değerlendirmeler yapılamayacağı ifade edildi.

Bankadan yapılan açıklamada, ülkede enflasyon baskısının azalma eğilimine girmesine rağmen halen yüksek seviyede olduğu belirtildi.

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