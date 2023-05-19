MOSKOVA AA- Rusya İçişleri Bakanlığı sitesinde yer alan bilgiye göre, Khan, Rus Ceza Kanunu doğrultusunda arananlar listesine eklendi.
Rusya Soruşturma Komitesi, Putin hakkında yakalama kararı veren Khan'a yönelik mart ayında ceza davası açmıştı.
MOSKOVA AA- Rusya İçişleri Bakanlığı sitesinde yer alan bilgiye göre, Khan, Rus Ceza Kanunu doğrultusunda arananlar listesine eklendi.
Rusya Soruşturma Komitesi, Putin hakkında yakalama kararı veren Khan'a yönelik mart ayında ceza davası açmıştı.
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