MOSKOVA AA- Rusya İçişleri Bakanlığı sitesinde yer alan bilgiye göre, Khan, Rus Ceza Kanunu doğrultusunda arananlar listesine eklendi.

Rusya: Azerbaycan ile Ermenistan barış anlaşması konusunda ortak anlayışa yakınlaştı Rusya: Azerbaycan ile Ermenistan barış anlaşması konusunda ortak anlayışa yakınlaştı

Rusya Soruşturma Komitesi, Putin hakkında yakalama kararı veren Khan'a yönelik mart ayında ceza davası açmıştı.