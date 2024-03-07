Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, bankalardan nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamaların 9 Eylül 2024’e kadar uzatıldığı belirtildi.

Batılı ülkelerin, yaptırımlar kapsamında Rus bankaları ve finans kuruluşlarına nakit dolar ve avro edinme yasağı getirdikleri ifade edilen açıklamada, kısıtlamaları uzatma kararının da bu yasağın devam etmesi nedeniyle alındığı kaydedildi.

Rusya Merkez Bankasının, Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Mart 2022'de aldığı kararla, ülkedeki vatandaşlar bankalardaki döviz hesaplarından sadece ruble cinsinden nakit para çekebiliyor.