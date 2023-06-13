İstanbul

Fenerbahçe'nin İskoç ekibi Glasgow Rangers'tan kadrosuna kattığı Ryan Kent, kulüp tarihinin üçüncü İngiliz futbolcusu oldu.

Sarı-lacivertli kulüp, 26 yaşındaki oyuncunun transferiyle üçüncü kez bir İngiliz futbolcuyu takıma dahil etti.

Fenerbahçe, tarihindeki ilk İngiliz futbolcu transferini Horace Armitage'i kadrosuna katarak yapmıştı. Söz konusu transfer, sarı-lacivertlilerin aynı zamanda ilk yabancı oyuncu transferi olarak kayıtlara geçmişti.

Fenerbahçe'nin bir diğer İngiliz transferi ise Dalian Robert Atkinso'du. Ryan Kent böylece, Fenerbahçe'nin 3. İngiliz oyuncusu oldu.

Yeni sezonun ilk transferi

Ryan Kent, Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı ilk isim oldu.

Başkan Ali Koç döneminin 79. transferi olan İngiliz oyuncu, 2023-2024 sezonunda sarı-lacivertlilerin ilk hamlesi olarak ön plana çıktı.

Kent'in 6. kulübü Fenerbahçe

Ryan Kent, Fenerbahçe'ye imza atarak profesyonel kariyerinde 6. takımını seçti.

Liverpool akademisinde yetişen İngiliz oyuncu, ardından kiralık olarak Coventry takımında forma giydi.

Bu deneyimin ardından Barnsley ekibine kiralanan Kent, ilk yurt dışı macerasını ise Almanya'nın Freiburg takımında yaşadı.

Son olarak İngiltere'de Bristol City'e kiralanan hücum oyuncusu, kariyerindeki en önemli adımı ise İskoçya'nın Glosgow Rangers ekibine giderek attı.

Rangers'a 2018-2019'da kiralanan Kent, sezon sonunda Rangers tarafından bonservisiyle kadroya katıldı.

İskoç ekibinde 5 sezon forma giyen kanat oyuncusu, sergilediği istikrarlı performansın ardından bonservissiz olarak Fenerbahçe'ye geldi.

Fenerbahçe'nin yabancı futbolcuları

Sarı-lacivertli kulübün, Ryan Kent de dahil olmak üzere 116 yılda kadrosuna dahil ettiği 178 futbolcu ülkelerine göre şöyle:

Brezilya (26): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique

Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.

Almanya (8): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse, Mergim Berisha, Max Meyer

Hollanda (7): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde

Senegal (7): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse, Lamine Diack

Portekiz (7): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Bruma

Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Zanka

Yunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitrios Pelkas.

Nijerya (6): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses, Bright Osayi-Samuel

Romanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan.

Gana (4): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew

İsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi

Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti

Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter

Mısır (3): Hüseyin, Kamil, Faid

Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov

Sırbistan (3): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic

Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni

İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado

Fransa (3): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami

İtalya (3): Ranço, Baldini, Joao Pedro

Uruguay (3): Diego Lugano, Mauricio Lamos, Diego Rossi

Fas (2): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar

Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev

Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi

Polonya (2): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski

İngiltere (2): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson

Hırvatistan (2): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas

Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia

İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen

Slovakya (2): Miroslav Stoch, Martin Skrtel

Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla

İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh

Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc

Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette

Çekya(2): Michal Kadlec, Filip Novak

Macaristan (2): Zobel, Attila Szalai

Makedonya (2): Eljif Elmas, Ezgjan Alioski

Güney Afrika (1): John Moshoeu

Bosna Hersek (1): Demir Hotic

İsrail (1): Haim Revivo

Meksika (1): Diego Reyes

Kosova (1): Vedat Muric

Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues

Ekvador (1): Enner Valencia

Kongo (1): Marcel Tisserand

Tanzanya (1): Mbwana Samatta

Güney Kore (1): Min-jae Kim

Sierra Leone (1): Steven Caulker

Belçika (1): Michy Batshuayi

Norveç (1): Joshua King

Not: Aurelio, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçti. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Baliç ve Boliç bu yüzden değerlendirmeye alınmamıştır.

AA