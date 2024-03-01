Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım programında konuşan Aydın, İstanbul'un bugünkü haline alışmadıklarını, şehrin keşmekeşliğini kabul etmediklerini söyledi.

Aydın, kendileri dışındaki bütün adayların bugünkü İstanbul tablosunu ve keşmekeşliğini kanıksatacak, kabullendirecek projeler yaptıklarını ve taahhütlerde bulunduklarını savunarak, "Bir defa bizimle, milli görüş Saadet Partisi ile diğer partiler arasındaki en temel fark budur. Bugünkü İstanbul tablosunu biz kabul etmiyoruz. Ne böyle bir şehri ne böyle bir sokağı ne de böyle bir mahalleyi kabul etmiyoruz. Bu zulümdür, bugün İstanbullulara zülüm yaşatılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kentte ulaşım sıkıntısı olduğunu dile getiren Aydın, "İstanbul'da trafikte kalma süresi her geçen gün artmakta ve insanların çocuklarına ayıracakları zamanları on yıllardır trafikte geçmektedir. Bu tabloya biz alışmadık, alışmayacağız ve insanlarımızı da alıştırmayacağız. Onun için bambaşka bir İstanbul tasavvurumuz var." diye konuştu.

Aydın, İstanbul'un bugünkü halinin sürdürülebilir olmadığını belirterek, "Bu kadar coğrafyaya, bu kadar yük, bu kadar beton, bu kadar asfalt ve bu kadar insan ağır geliyor." ifadesini kullandı.

"Kantin kart" projesiyle okullarda ihtiyaç sahibi çocuklara destek olacaklarını kaydeden Aydın, 0-2 yaş grubu çocuğu bulunan ailelerin 125 metreküplük doğalgaz faturasını ödeyeceklerini belirtti.

Aydın, Taksi AŞ'yi kuracaklarını ve İstanbul'a 35 bin yeni taksi kazandıracaklarını da dile getirdi.

Programa, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı ve Saadet Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Mustafa Kurdaş ile çok sayıda partili katıldı.