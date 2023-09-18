Bir otelde düzenlenen Saadet Partisi Millet-Vekili Buluşmaları'na, Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç ve il teşkilatı mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Şerafettin Kılıç, "Saadet Partisi milletvekilleri olarak 81 ilimizi ziyaret ediyoruz. Gittiğimiz illerimizde il teşkilatımız, basın emekçisi kardeşlerimiz, sivil toplum kuruluşları temsilcilerimiz ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz." dedi.

Kılıç, bu ziyaretlerin ardından yeni yasama yılında, sorun ve problemleri en güçlü şekilde Meclise taşımak ve çözüme kavuşturmak için gayret göstereceklerini belirtti.

AA