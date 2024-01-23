Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu geçen yıl Avustralya Açık 'ta yaşayan 25 yaşındaki Sabalenka, yarı finalde 4 numaralı seribaşı konumundaki 19 yaşındaki ABD'li sporcu Coco Gauff ile karşılaşacak.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gün akşam seansında oynanan ve 1 saat 11 dakika süren çeyrek final maçında, 2 numaralı seribaşı Belaruslu tenisçi, 9 numaralı seribaşı Çekyalı rakibini 6-2, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.