Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dubai Havalimanı'ndan gelen yabancı uyruklu bir şahıs, yakın takibe alındı.
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Pasaport kontrollerinde, şahsın Türkiye'ye çok sık giriş-çıkış yaptığını tespit eden ekipler, bu kişiye ait valizleri kontrol amaçlı x-ray taramasına sevk etti.
Şahsın üzerinde yapılan aramada, giydiği varis çoraplarına gizlenmiş, orijinal olduğu tespit edilen ve lüks bir markaya ait 15 kol saatine el konuldu. Saatlerin piyasa değerinin 7 milyon 552 bin lira olduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.
AA