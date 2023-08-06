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Operasyonda, 2 kilo 68 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor.

Valizde bulunan maddenin bağımlılık yapıcı maddelerden biri olan metamfetamin olduğu belirlendi.

Köpeğin tepki vermesi üzerine valizler, X-Ray tarama cihazından geçirildi. Yapılan incelemede, yabancı uyruklu yolcunun valizinin etrafındaki çerçevenin iç kısmına gizlenmiş beyaz toz maddeler bulundu.

Tedirgin hareketlerde olduğu görülen yolcunun valizi, narkotik dedektör köpek yardımıyla arandı.

Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen yabancı uyruklu kişiyi şüpheli görerek takibe aldı.

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