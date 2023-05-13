Ankara
Angora Bulvarı'nda çöken yolda suya gömülen aracın sürücüsünün son anda araçtan çıktığı belirtilmişti.
Trafiğe kapatılan yolda aracın çıkarılması için çalışmalara sabah saatlerinde tekrar başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 15 metre derinlikteki çukurda bulunan suyu pompalarla tahliye etti.
Yaklaşık 19 saat süren çalışmaların ardından araç göçükten çıkarıldı.
Aracın bir otomobil kiralama şirketine ait olduğu ve hasarının belediye tarafından karşılanacağı öğrenildi.
TİHEK Başkanı Kılıç: Engellilik temelinde ayrımcılığa ilişkin bu yıl 90 bin lira civarında idari yaptırım uyguluyoruz
AA