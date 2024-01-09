Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralanan Usta ve Erdem ile cami cemaatine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Olayın ardından, üç yerinden yara alan Usta'nın Bezmialem Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındığını belirten Koca, halen yoğun bakımda olan Usta'nın yarın servise çıkarılmasının planlandığını aktardı.

Bir yerinden yara alan Erdem'in tedavisinin ise kaldırıldığı Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi cerrahi yoğun bakım servisinde devam ettiğini, damarlarında zedelenme ve aktif kanamanın bulunmadığını kaydeden Koca, "İki hastamızın da durumunda hayati bir tehlike yok. Tedavilerini yakından takip ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, güven ve teslimiyet mekanı olan ibadethanede, camide yaşanan son derece üzücü olay sebebiyle tüm şiddet olaylarını kınamanın, şiddete karşı tavır almanın herkesin boynunun borcu olduğunu belirterek, Usta ve Erdem'e acil şifa diledi.