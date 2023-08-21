Ankara

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir özel hastanede, hemşirelere sözlü ve fiziki müdahaleyle başlayan şiddet olayının, hasta yakını kalabalık bir grubun hastaneye gelmesiyle büyüdüğünü hatırlattı.

"Bir hekim arkadaşımız, durumu tehlike arz edecek düzeyde yaralandı, bir görevli darp edildi." bilgisini veren Koca, tüm sağlık çalışanları adına geçmiş olsun dileklerini sundu.

Koca, "Olay sebebiyle bir kişi tutuklanmıştır. Diğer saldırganlar hakkında adli süreç ve soruşturma devam ediyor. Adalet, sağlıkta şiddet olaylarına karşı yapılan düzenlemeler doğrultusunda gereken dersi verecek; buna inancımız tamdır. Bakanlığımızın Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı büyük bir ciddiyetle yakında uygulanmaya konacak. Sağlıkta şiddeti, yasa, tedbir ve toplumsal sağduyuyla yeneceğiz."

AA