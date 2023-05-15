Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri paylaştı:

"14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçiminde ülke genelinde 2 bin 264 hastamıza 112 ambulanslarıyla, 3 bin 171 hastamıza hasta nakil ambulanslarıyla, 3 bin 110 hastamıza hasta hizmet araçlarıyla, 1125 hastamıza diğer araçlarla olmak üzere, toplam 9 bin 670 hastaya ulaşım hizmeti sağlanmıştır. Milli iradenin bir parçası olarak oylarını kullanan tüm hastalarımıza, ulaşım hizmeti organizasyonunda görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

İyi Temizlenmeyen Gözlükler, Bakteri Yuvasına Dönüşüyor İyi Temizlenmeyen Gözlükler, Bakteri Yuvasına Dönüşüyor

AA