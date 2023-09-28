Haber: Damla Oya Erman

Bu sağlık çalışanları, hasta bakımını etkileyen bir iş gücü krizi hakkında alarm veriyorlar.

"Grev sonrası bir gün boyunca nelerle karşılaşacaklarını düşünerek gece yataklarında uyanıyorlar, çünkü iş gücü eksikliği yüzünden," dedi Gabe Montoya, Kaiser Permanente Downey Tıp Merkezi'nde acil servis tıbbi teknisyeni olarak çalışan ve aynı zamanda Service Employees International Union-United Healthcare Workers West'in (Service Employees International Union-Birleşik Sağlık Çalışanları Sendikası) bir üyesi olan Montoya. Bu yerel sendika, Kaiser Permanente Sendikalar Koalisyonu'nun bir parçasıdır.

Montoya ve diğer sendika temsilcileri, sözleşmelerinin Cumartesi günü sona ereceği tarih öncesinde sağlık devi Kaiser Permanente ile müzakere toplantıları yapıyorlar. Müzakereler başarısız olursa, 75.000'den fazla Kaiser sağlık çalışanı gelecek ay Kaliforniya, Colorado, Oregon, Washington, Virginia ve Washington, D.C.'de yüzlerce farklı yerde üç gün boyunca greve gidebilirler.

Sendika, kronik iş gücü eksiklikleri konusunda endişeli. Montoya, Apple saatinin verilerine göre, herhangi bir günde yaklaşık 40.000 adım attığını ve bu yoğun ve yüksek stresli bir iş olarak tanımladığı 85 yatak kapasiteli tıp merkezindeki hastalara hizmet ettiğini söyledi.

"Kesinlikle çok beceri gerektiriyor, çünkü öncelikli olarak neyin en önemli olduğuna karar vermelisiniz, değil mi? Genellikle herkes kendi işinin en önemli olduğunu düşünür. Bu yüzden görevimiz elimizden geldiğince en iyi bakımı sağlamak ve öncelik belirlemek," dedi.

Bölümünün tamamen dolu sayılabilmesi için yaklaşık 15 acil servis tıbbi teknisyeni (EMT) olması gerektiğini ancak hastanede tipik bir günde acil servisi, triyaj bölgesini ve bekleme salonunu hizmet veren yalnızca beş ila yedi kişinin olduğunu söyledi.

"Kendimizi acil servisin kan dolaşımı veya yaşam hattı olarak adlandırıyorum, çünkü her şeyi yapıyoruz," dedi Montoya. "Bir saat içinde dört veya beş EKG yapabilirim, birinin bilgisayarlı tomografiye gitmesi gerekebilir, bir çocuğun yarasını temizlemem gerekebilir ve bir hemşirenin bir hastayı temizlemesine yardımcı olmam gerekebilir."

Solunum yolu virüsü sezonunun köşede olduğu bir döneme girilirken, daha fazla hasta hastaneyi istila edebilir ve zaten çok fazla gerildiğini söylediği çalışanları aşırı derecede gerdiğini endişe ediyor.

"Benim için, bölüm lideri olarak, her yıl bu dönemde bu dalgalanmanın geleceğini biliyoruz ve iş gücü eksikliği ile başa çıkmak için dalgayı bekliyoruz, aylarca öncesinden hazırlık yapmıyoruz," dedi Montoya.

Kaiser Permanente, 2022'den bu yana 50.000'den fazla kişiyi işe aldığını ve daha fazla kişi işe almayı planladığını söyledi.

Kaiser Permanente, Cuma günü yaptığı açıklamada, 2023'te Koalisyon'un temsil ettiği işler için 10.000 yeni kişi işe almayı amaçlayan ortak bir hedef belirleyerek bu yıl işbirliği yapmayı kabul ettiğini belirtti. Kaiser Permanente'nin şu ana kadar yaptığı çabalar, 9.700'den fazla dolu pozisyon ile sonuçlandı ve daha fazlasını doldurmak için hızla işe alım yapmaya devam ediyoruz," açıklamada denildi.

Sağlık çalışanlarının tükenmişliği

Ülke genelinde, tükenmişlik, doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarının eksikliğine yol açan faktörlerin bir parçasıdır.

Bir anket, üçüncü yıl üst üste, doktorların yüzde 60'ının sık sık tükenmişlik hissi yaşadığını, bu oranın 2018'de yüzde 40 olduğunu gösterdi.

Hemşireler arasında Nisan ayında yapılan bir anket, yaklaşık yarısının işyerinde duygusal olarak tükenmiş hissettiğini buldu. Mayıs ayındaki başka bir anket ise birçok hemşirenin işlerini çok önemsediğini, ancak iş memnuniyetinin azaldığını ve stres seviyelerinin arttığını ortaya koydu.

Ve diğer sağlık çalışanları türleri arasında, Covid-19 pandemisinin en yoğun olduğu dönemde yapılan bir anket, klinik personelin yüzde 50'sinin - doktor veya hemşireler dışında - tükenmiş hissettiğini ve non-klinik personelin yüzde 46'sının tükenmiş hissettiğini bildirdi.

Dr. Lorna Breen Heroes Vakfı'nın kurucu ortağı ve CEO'su Corey Feist, tükenmişliğin ana nedenlerinden birinin doktorların ve hemşirelerin geçmek zorunda kaldığı idari işler olduğunu söyledi, bu işler sigorta öncesi izin formları ve elektronik tıbbi kayıtları güncellemek gibi görevleri içeriyor.

"Zaten pandemi öncesi çok kırılgan bir sağlık sistemi vardı ve o zamandan beri daha da kötüye gitti. Kriz seviyelerindeyiz," dedi. Feist'in kurduğu vakıf, Breen'in 2020'de intihar etmeden önce Covid-19 hastalarını tedavi eden birinci basamak acil servis doktoru olduğu anısına kuruldu ve sağlık çalışanlarının tükenmişliğini azaltmayı amaçlıyor.

Feist, sağlık çalışanlarının greve gitmesi gerektiğini düşünen insanların bilmesi gereken şeyin, "sonunda tükenmişlik noktasına geldikleri ve bunun bir gecede olmadığını kabul etmemiz gerektiği" olduğunu söyledi.

"Unutmamız gereken şey, hastaları tedavi etmek için önce iş gücünü korumanız gerektiğidir. Odaklanmanız gereken yer burasıdır," dedi.

Tükenmişlik iş gücü eksikliklerine yol açtığında, bu hastalar için danışmalar için azalan zaman, artan tıbbi hatalar ve hastane kaynaklı enfeksiyonlar gibi zararlı sonuçlara yol açabilir, ABD Genel Cerrahı Dr. Vivek Murthy geçen yıl ayrıntılı bir danışmanda uyardı.

Judy Danella, New Jersey'deki Robert Wood Johnson Üniversite Hastanesi'nde inme servisinde çalışan bir hemşire ve hemşireleri temsil eden United Steelworkers Local 4-200 sendikasının lideri ve sendikası Ağustos ayından beri grevde.

Danella, bağımsız Senatör Bernie Sanders'a güvende hasta-hemşire personel sayımı hakkında bir kasaba salonunda bilgi verirken, hastalarının sağlığı hakkında onlarla zaman geçiremeyeceğini çünkü fazla çalıştığını söyledi.

"Çok sayıda hastaya sahip olmak, hastayı yol boyunca yardım etmeme sınırlıyor. Eğitim kısmı zarar görüyor," dedi ve yeni hemşirelerin de daha fazla hastayla başa çıkmakta zorlandığını ekledi.

"Çok taze, gerçekten yeşil geliyorlar, demeliyim ki, ve altı ve yedi hastayla başa çıkabilirim demeye cesaretleri yok. Onlar için ezici," dedi ve mesleklerini terk eden daha fazla hemşireyi elde tutmada problemi çözersenin daha iyi bir mesleğe sahip olabileceğine inandığını söyledi.

Pediyatrik iyileşme odası hemşiresi Carol Tanzi, aynı zamanda Robert Wood Johnson Üniversite Hastanesi'nde çalışıyor ve hata yapma konusunda endişeli olduğunu söyledi.

"Eğer fazla yüklüyseniz, fazla çalışıyorsanız, hata yapma olasılığınız daha yüksektir," dedi kasaba salonunda.

"İnsan yaşamlarının koruyucularıyız," dedi Tanzi. "Artık hastalarımızı bakım yapmak için gerekli şeylere sahip olmamak için suç ortağı olmak istemiyoruz. Yanlış olduğunu biliyoruz. Daha iyi olabileceğini biliyoruz."

Çalışanlar daha yüksek ücretler talep ediyor

Düşük ücretler, iş gücü eksikliğine yol açan başka bir faktördür.

Montoya, ücretlerinin enflasyonla aynı hızda artmadığını gören meslektaşlarını görüyor.

"Bir sorun var, değil mi, bu büyük konglomerala çalışan Kaiser işçilerinin maaşlarının bir sonraki maaş çekine yetişmek zorunda kaldığı zaman," dedi ve bazı meslektaşlarının kira ödeme konusunda endişe duyduğunu ekledi.

Kaiser Permanente tarafından yapılan açıklamada, çalışanlarının ekonomik refahına derin bir bağlılıkları olduğu belirtildi.

"Kaiser Permanente, bulunduğumuz her pazarda çalışan maaşları ve faydalarında liderdir. Bu yıl müzakere ederken her seviyede maaş artışları, saatte 21 dolarlık başlayan işletme genelinde asgari ücret, mevcut mükemmel sağlık faydalarımızın ve emeklilik gelir planlarımızın devamı, ve çok daha fazlasını sunuyoruz," denildi.

Sağlık çalışanlarının karşılaştığı baskıları hafifletmeye çalışmak için, Başkan Joe Biden, Mart 2022'de Dr. Lorna Breen Sağlık Çalışanları Koruma Yasasını imzaladı, bu federal yasayla birinci basamak sağlık çalışanları için davranışsal sağlık hizmetleri sunan programlar için hibe yetkilendiren ilk federal yasaydı.

Ayrıca, Biden yönetimi Ağustos ayında hemşirelik iş gücünü eğitim ve eğitim programları aracılığıyla güçlendirmek için 100 milyon dolarlık bir yatırım açıkladı.

Ve Montoya'nın çalıştığı California'da, ücret sorunlarını ele almak için eyalet yasama organı yakın zamanda SB 525 adlı bir yasayı kabul etti. Bu yasa, hastane güvenliği, hediyelik eşya satış elemanları veya temizlik görevlileri gibi sağlık çalışanları için asgari ücreti 2026 yılına kadar saatte 25 dolar olarak yükseltecek.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ofisine göre, bekleyen yasama ile ilgili hareket etmek için 14 Ekim'e kadar zamanı olduğunu göstermedi. Ancak Montoya için, bu çabaların gelecek ay başlayacak bir grevi önlemek için yeterli olmayabileceği söylenebilir.

"Kadromuzun iş gücü krizini ciddiye alan tek kişiler olduğumuzu hissediyoruz. Sağlık alanında bir kriz olduğunu, kimseyle başa çıkmak istememekle birlikte, ve başka bir alternatifimizin olmadığını Kaiser'e, eyaletin dört bir yanındaki yasama liderlerine bildiren tek kişiler olduğumuzu hissediyoruz. sağlık, ve greve gitmekten başka çaremiz yok," dedi.