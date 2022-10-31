Bakan Koca: SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±n kÃ¼resel yÄ±ldÄ±zÄ± olduÄŸumuzu tÃ¼m dÃ¼nyaya duyuracaÄŸÄ±z

Ä°STANBUL - SaÄŸlÄ±kÂ BakanÄ± Fahrettin Koca, TÃ¼rk Devletleri TeÅŸkilatÄ± 8. TÃ¼rk TÄ±p DÃ¼nyasÄ± KurultayÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "GÃ¼Ã§lÃ¼ kamu ve Ã¶zel saÄŸlÄ±k tesislerimizle, nitelikli saÄŸlÄ±k insan gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle, yÃ¼ksek teknolojik altyapÄ±mÄ±z ve hizmet kalitemizle saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n kÃ¼resel yÄ±ldÄ±zÄ± olduÄŸumuzu Health TÃ¼rkiye markasÄ± altÄ±nda tÃ¼m dÃ¼nyaya duyuracaÄŸÄ±z. Health TÃ¼rkiye markamÄ±zla, Ã¼lkemizin saÄŸlÄ±k turizmi alanÄ±nda tercih edilmesini saÄŸlayarak bu alanda dÃ¼nyada merkez Ã¼lke konumuna gelmeyi hedefliyoruz" dedi. Â



TÃ¼rk Devletleri TeÅŸkilatÄ± 8.TÃ¼rk TÄ±p DÃ¼nyasÄ± KurultayÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla, Â ÅžiÅŸli'deki bir otelde gerÃ§ekleÅŸti. Kurultayda TÃ¼rkiye'nin uluslararasÄ± saÄŸlÄ±k turizminde Ã§atÄ± markasÄ± Health TÃ¼rkiye'nin de tanÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±. Kurultayda, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca da konuÅŸtu. Â Bakan Koca, "DÃ¼nyada yaklaÅŸÄ±k 100 milyar dolar dÃ¼zeyinde olan saÄŸlÄ±k turizmi pazarÄ±ndan Ã¼lkemizin hak ettiÄŸi gelire ulaÅŸmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde gayretlerimiz artarak devam etmektedir. KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±, Ã¼lkelerin saÄŸlÄ±k sistemlerinin test edilmesinin yanÄ±nda, dostluklarÄ±n da test edilmesi iÃ§in Ã¶nemli bir sÄ±nav oldu. Hem koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± hem de Rusya ve Ukrayna arasÄ±nda yaÅŸananlar, saÄŸlÄ±k sistemlerimizin her durumda gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ± gerekliliÄŸini bir kez daha gÃ¶stermiÅŸtir. SaÄŸlÄ±k hizmetlerinin kesintisiz sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilmesi iÃ§in, alternatif tedarik Ã§Ã¶zÃ¼mleri geliÅŸtirmek ve Ã¼retimde yerlileÅŸmek zorundayÄ±z. Hedefimiz, TÃ¼rk Devletleri TeÅŸkilatÄ± bÃ¼nyesi altÄ±nda, bilimsel alanda ortak hareket edebilen, kendi aÅŸÄ±sÄ±nÄ±, ilacÄ±nÄ±, tÄ±bbi sarflarÄ± ve tÄ±bbi cihazÄ±nÄ± Ã¼retebilen bÃ¼yÃ¼k bir aile olmaktÄ±r." dedi. Â



Bakan Koca, "20 yÄ±lda TÃ¼rk saÄŸlÄ±k sistemine yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yatÄ±rÄ±mlar ortadadÄ±r. BugÃ¼n, en bÃ¼yÃ¼k hayalim dediÄŸiniz ÅŸehir hastanelerimizde verdiÄŸimiz hizmet, kÃ¼resel anlamda gÄ±pta ile bakÄ±lan bir seviyededir. Åžimdi bu alt yapÄ±nÄ±n tÃ¼m dÃ¼nyaya hizmet vereceÄŸi, akademik bir statÃ¼ ile kÃ¼resel bir marka olarak atÄ±lÄ±mlarÄ± hayata geÃ§irme zamanÄ±dÄ±r. GÃ¼Ã§lÃ¼ kamu ve Ã¶zel saÄŸlÄ±k tesislerimizle, nitelikli saÄŸlÄ±k insan gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle, yÃ¼ksek teknolojik altyapÄ±mÄ±z ve hizmet kalitemizle saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n kÃ¼resel yÄ±ldÄ±zÄ± olduÄŸumuzu Health TÃ¼rkiye markasÄ± altÄ±nda tÃ¼m dÃ¼nyaya duyuracaÄŸÄ±z. Health TÃ¼rkiye markamÄ±zla, Ã¼lkemizin saÄŸlÄ±k turizmi alanÄ±nda tercih edilmesini saÄŸlayarak bu alanda dÃ¼nyada merkez Ã¼lke konumuna gelmeyi hedefliyoruz. DÃ¼nyada yaklaÅŸÄ±k 100 milyar dolar dÃ¼zeyinde olan saÄŸlÄ±k turizmi pazarÄ±ndan Ã¼lkemizin hak ettiÄŸi gelire ulaÅŸmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde gayretlerimiz artarak devam etmektedir. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zda Ã¶zellikle KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z baÅŸta olmak Ã¼zere kamu ve Ã¶zel sektÃ¶rdeki ilgili tÃ¼m paydaÅŸlarla iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ediyoruz. KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n programÄ± olan Go TÃ¼rkiye ile tam entegre ÅŸekilde tanÄ±tÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za devam ediyoruz." ifadelerini kullandÄ±. Â