Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1.941,76
ALTIN
846,05
DOLAR
13,83
STERLİN
18,67
EURO
15,59
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli...
Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacak
Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli...
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı...

Eskişehir'de vaka artışı, Bilecik ve Kütahya'da düşüş

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Şubat 2022 Pazartesi 14:14
Eskişehir'de vaka artışı, Bilecik ve Kütahya'da düşüş

ESKİŞEHİR - Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasına göre, Kütahya ve Bilecik'te vakalar düştü, Eskişehir ise arttı. Eskişehir, vaka yoğunluğu en çok artan 10 il arasında yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 640,61'den 34,61 artışla 675,22'ye yükseldi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da 100 bin kişide 933,74 olan vaka sayısı 227,43 düşüşle 706,31'e indi. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide 700,29’dan 22,34 düşüşle 677,95’e geriledi.

3 İL DE KIRMIZI

Eskişehir, bakanlığın verilerine göre Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli ve Artvin ile birlikte vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan ilk 10 şehir arasında yer aldı. Koronavirüs aşı haritasında 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de en az iki doz aşı olan 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 86,1, Bilecik'te yüzde 84,2, Kütahya'da ise yüzde 80 oldu. Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında Eskişehir, Kütahya ve Bilecik, 'çok yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renkle gösterildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Vaka ArtışıBilecikEskişehirKütahya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca: SMA yenidoğan taramaları kısa zamanda başlatılacak
Bakan Koca: SMA yenidoğan taramaları kısa zamanda başlatılacak
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Covid-19'u hafif geçirenlerde de kalıcı sorunlar gelişiyor
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Covid-19'u hafif geçirenlerde de kalıcı sorunlar gelişiyor
“Koronavirüs, dermatolojik rahatsızlıklara yol açabiliyor”
“Koronavirüs, dermatolojik rahatsızlıklara yol açabiliyor”
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans