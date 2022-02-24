Koronavirüsten 9 ferdini kaybeden aileye genetik tarama

RİZE - Rize'nin Güneysu ilçesinde koronavirüs nedeniyle 9 ferdini kaybeden Genç ailesinin çağrıları üzerine devreye giren Sağlık Bakanlığı, aile için genetik araştırma başlattı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı öğretim üyelerince genetik tarama testi için temasa geçilen aile fertlerinden alınacak numuneler incelenerek koronavirüs ölümlerine yol açan etkenler araştırılacak.



Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, ““Ailenin ölen ve geride kalan tüm bireylerinin sistematik ve kapsamlı bir analizden geçmesi şart. Bu sadece genlerle açıklanabilecek bir durum değil” dedi.



İstanbul'da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada baba ve oğlunun yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Tedaviye alındıktan sonra 6 Kasım 2020'de önce Burak, 1 hafta sonra da babası Muhammet Genç hayatını kaybetti. Aileden Bünyamin Genç (41) 1 Aralık'ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık’ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta öldü. Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralık'ta, Aysel Peçe de (46) 21 Şubat 2021'de hayatını kaybetti. En son Ahmet Genç (43) de 13 Nisan'da aynı hastalıktan yaşamını yitirdi. Ölenlerden Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç'in kardeş oldukları belirtildi. Diğerlerinin ise, Muhammet Genç’in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç’in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe olduğu bildirildi.



9'UNCU ÖLÜM



6 ayda 8 ferdini yitiren, yaşadıkları korku nedeniyle 10 yeni mezar yeri daha hazırlayan ailenin aşı önceliği çağrısına cevap verildi. Geçen yıl haziran ayında İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ailenin 25 üyesi aşılandı. Aşıların ardından yaklaşık 10 aydır Genç ailesinden kimse koronavirüse yakalanmadı. Ancak Genç ailesinin koronavirüs kabusu yeniden ortaya çıktı. Babası, ağabeyi, 2 halası ve 4 kuzenini kaybeden, evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya, 3 aşı olmasına rağmen ağır seyreden hastalık nedeniyle tedavi altında tutulduğu Rize Devlet Hastanesi'nde entübe edildi. Durumu ağırlaşan Şenay Genç Yalçınkaya’da 20 Şubat’ta hayatını kaybetti.



GENLER ARAŞTIRILSIN ÇAĞRISI



3 kardeşi, 2 baldızı, yeğeni, kayınbiraderi ve kayınbiraderinin oğlunu kaybeden Ali Genç (63), koronavirüsle büyük bir sınav verdiklerini belirterek, "Koronavirüsten 9 yakınımızı kaybettik. Biz koronavirüsle büyük bir sınav veriyoruz. Aileden geriye 4 kişi kaldık. Genlerimizde mi problem var? Başından beri hep söylüyoruz. Bizim genlerimiz araştırılsın" çağrısında bulundu.



GENETİK ANALİZLER YAPILIYOR



Koronavirüs nedeniyle 9 ferdini kaybeden Genç ailesi genlerinin araştırılması çağrıları üzerine devreye giren Sağlık Bakanlığı, aile fertleri için genetik araştırma başlattı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı öğretim üyelerince, genetik tarama testi için temasa geçilen aile fertleri ile görüşüldü. Görüşmelerde aileden riskli bireylerin tespiti yapıldı. Aile üyelerinden alınacak numunelerin laboratuvarda incelenmesiyle yapılacak genetik analiz sonucunda koronavirüs ölümlerine yol açan etkenler araştırılacak.



'BU YAŞA KADAR OLAN HASTALIKLARA BAKILMALI'



Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, genetik hastalıkların anne babadan çocuklara geçtiğini belirterek, bu enfeksiyonlara karşı hassasiyeti düşüren çok tanımlanmış bir durum olmadığını söyledi. Prof. Dr. Aydın, "Elbette bağışıklık sistemimin düzgün çalışmasını engelleyen sağlık sorunları var. Ama daha erken yaşlarda bu sorunların görülmesi lazım. 50 yaşına kadar bağışıklık sisteminde bir sorun olduğu halde herhangi bir sorun yaşamadan bu yaşa kadar geldiyse yeni ne oldu? Genetik hastalıklar genellikle çocukluk ve genç yaşlarda ortaya çıkarlar. Ama burada ciddi derecede olgun yaşa ulaşmış insanlar söz konusu. Dolayısı ile bu hastaların yaşam analizlerinin iyi incelenmesi gerekiyor. Çocukluk çağında, orta yaşta bir hastalık geçirdiler mi, bakılması lazım. Bu yaşa gelene kadar olan hastalık hikayelerine bakılmalı. Her yönden inceleme yapılıp ona göre değerlendirilmeli. Yaşayanlardan en azından bunlara bakılması lazım" diye konuştu.



'BİLMEDİĞİMİZ GENETİK HASTALIĞI ARAŞTIRAMIYORUZ'



Farklı varyantların da değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Aydın, "Genetik analizle de bir sonuca varılıp varılmayacağı konusunda da şüphelerim var. Çünkü tanımlanmış genetik hatalıkları ancak araştırabiliyoruz. Bilmediğimiz tanımadığımız bir genetik hastalığı araştıramıyoruz. Ama yaşayanlar üzerinde tam gen haritası çıkartılarak diğer insanlarla ve diğer akrabalar arasında böyle bir benzerliğin olup olmadığına bakılabilir. Bir miktar ışık tutabileceğini ama gerçek sorunun bulunması için bunların yaşamlarının her yönü ile ele alınması gerektiğini düşünüyorum” dedi.