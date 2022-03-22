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"Sağlık personeli görevi kötüye kullanmadığı sürece tazminat ödemeyecek"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Mart 2022 Salı 15:09
"Sağlık personeli görevi kötüye kullanmadığı sürece tazminat ödemeyecek"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, malpraktis davalarına ilişkin "Sağlık meslek personeli görevinin gereklerine göre hareket ettiği, görevini kasten kötüye kullanmadığı sürece tazminat ödemeyecek. Tazminatı devlet ödeyecek" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulması öngörülen Mesleki Sorumluluk Kurulu'yla ilgili açıklama yaptı. Koca, sağlık meslek personeli hakkında tıbbı işlem ve uygulamalar nedeniyle yürütülen adli soruşturmanın Kurul'un iznine bağlı olacağını ve böylece sağlık meslek personelinin haksız iddia ve ithamlardan korunacağını belirterek, "Mesleki Sorumluluk Kurulu, malpraktis davalarında uzman olmayanlardan kaynaklanan haksızlıklara ve bu davaların suistimal edilmesi durumuna karşı, beklenenin de ötesinde köklü bir değişikliği amaçlıyor. Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak. Sağlık mesleğinin icrası kapsamındaki uygulamalar nedeniyle hastada oluşabilecek zararı idare tazmin ettikten sonra, bunun sağlık personeline yansıtılıp yansıtılmayacağına, eğer yansıtılırsa miktarına ancak Mesleki Sorumluluk Kurulu karar verecek" dedi.

'TARİHİ BİR SONUÇ DOĞURACAK'

Bakan Koca, malpraktis davalarıyla ilgili düzenlemenin tazminat konusunda tarihi bir sonuç doğurduğunu da bildirerek, "Sağlık meslek personeli görevinin gereklerine göre hareket ettiği, görevini kasten kötüye kullanmadığı sürece tazminat ödemeyecek. Tazminatı devlet ödeyecek. Tazminattan dolayı rücu edilebilmesi için sağlık meslek personelinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanmış olması, yani kasıtlı olması zorundadır. Ancak kasıt varsa ilgili personelin kusuru oranında rücu edilebilecek. Kasıt yoksa rücu da söz konusu olmayacak. Mesleki Sorumluluk Kurulu verdikleri bu kararlar sebebiyle, görevlerine aykırı hareket ettikleri mahkeme kararıyla ispatlanmadıkça, mali ve idari yönden sorumlu tutulmayacaklar, dolayısıyla daha nesnel kararlar verebilecekler" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık PersoneliTazminatFahrettin KocaSağlık BakanlığıMalpraktis Davaları
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