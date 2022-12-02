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Sağlık-Sen Başkanı Durmuş’tan promosyon ödemelerine ilişkin açıklama

02 Aralık 2022 Cuma 17:14
Sağlık-Sen Başkanı Durmuş’tan promosyon ödemelerine ilişkin açıklama

ANKARA - Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarına yönelik promosyon ödemeleri ile ilgili, “Her ilde farklı rakamlar olduğunda bir başka ilin yapmış olduğu sözleşmeyi değersizleştirmiş oluyor. Dolayısıyla biz banka maaş promosyonları konusunda uygulama birliğinin olmasını istiyoruz” dedi.


 

Sağlık-Sen Başkanı Semih Durmuş, yaptığı açıklamada, banka maaş promosyonu ödemelerinin şu anda sağlık ve tüm kamu çalışanlarının gündemindeki en önemli maddelerden biri olduğunu söyledi. Durmuş, bu noktada da daha önceden yapılmış olan sözleşmelerin olduğunu belirterek, “Bu sözleşmeler güncelliğini yitirdi. Dolayısıyla sağlık çalışanlarının bu konuda bir beklentisi var. Çünkü gelirlerimiz, maaşlarımız arttı ve bankaların gelirleri de arttı. Birçok ilde banka maaş promosyonu anlaşmaları da illerde bankalarla, il müdürlükleri arasında revize ediliyor” diye konuştu.


 

‘SONUÇLAR BİR AN ÖNCE KAMUOYUYLA PAYLAŞILSIN’


 

Durmuş, Sağlık Bakanlığı’nın banka maaş promosyon ödemeleri konusunu kendi uhdesine aldığını ifade ederek, “Bütün illere yazı gönderdi ve ‘bu işi ben çözeceğim, siz banka maaş promosyonu anlaşmalarını yapmayın bekletin’ dedi. Şu anda bakanlık bunu söyleyeli yaklaşık 1,5 aylık bir süre oldu. Çalışanlar şu anda bakanlıktan yapılacak açıklamaları bekliyorlar. Dolayısıyla hem Sağlık Bakanlığı sürecin gelişimi ile ilgili açıklama yapması çok önemli hem de çalışanları memnun edecek banka maaş promosyonu anlaşması yapılması ciddi manada memnuniyet üretmiş olacaktır. Tüm sağlık çalışanlarının gözü kulağı Sağlık Bakanı'nın yapacağı açıklamaya yönelmiş durumda. Biz de Sağlık Bakanına bir çağrıda bulunuyoruz; banka maaş promosyonu anlaşmalarının bir an önce sonuçlandırarak kamuoyuyla paylaşılsın. Kamuoyunu bilgilendirici açıklamalar yapılmasını talep ediyoruz” dedi.


 

‘UYGULAMA BİRLİĞİ İSTİYORUZ’


 

Durmuş, banka maaş promosyonlarının bütün illerde aynı oranda olması gerektiğini kaydederek, “Her ilde farklı rakamlar olduğunda bir başka ilin yapmış olduğu sözleşmeyi değersizleştirmiş oluyor. Dolayısıyla biz banka maaş promosyonları konusunda uygulama birliğinin olmasını istiyoruz. Dolayısıyla burada uygulama birliğinin sağlanmış olması yerinde bir adım olur diye düşünüyoruz. Memnuniyeti sağlayabilmenin yolu uygulama birliğinin sağlanmasından geçiyor” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SağlıkSen Başkanı DurmuşPromosyon ödemesi
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