Haber: Dinçer Karacalar

Hemşire olarak iş hayatına başlayan Deniz Yahcı meslek hayatı sürecinde diyabet hastalarını gözlemleyerek kanser hastalığından daha riskli ve daha hızlı yayıldığını fark eder. Dikkat edilmediğinde gözlere, böbreklere, kalp ve bacak damarlarına ve gün boyu bizi taşıyan ayaklara zarar verdiğini görür. Bunun üzerine öncelikle diyabet hastalara hizmet vermek üzere " Diyabetik Ayak - Ayak Bakımı" merkezini kurar.





Yahcı "Merkezlerimizde vücudumuzu taşıyan ayaklarımızın sağlıklı olması, sağlığını koruması ve problemli ayakların kişiye özel çözümlerle ortadan kalkması için tedavi yöntemleri uyguluyoruz." diyor.





Yürüme analizi yaptırın





Deniz Yahcı "Vücut sağlığınız için check - up yaptırıyoruz ama ayak kontrollerimizi ihmal ediyoruz mutlaka yürüme analizi yada ayak basış analizi yaptırın." uyarısında bulunuyor. Çünkü ilerleyen yaşla birlikte ayak anatomisi, kaslar ve kemik yapısı değişir. Yürüme anatomisi bozuldukça, bel, diz ağrıları, iskelet yapısında sorunlar ayak ağrısı, duruş bozukluğu, içe yada dışa basmaya bağlı nasırlar, ayak derisinde sertleşme, çatlaklar, tırnak batması v.b bir çok sorun ortaya çıkar.

Özellikle Tırnak batması ve tırnak mantarı problemeleri hem sağlık hem de kozmetik olarak ciddi problem olamkla birlikte,yaygın olarak yapılan doğru bildiğimiz yanlış ise bu problemlerden Tırnak çekimi yöntemi ile kurtulabileceğimizi düşünmek .Tırnak çektirmek anlık bir çözüm olsada uzun vadede bir tedavi yöntemi değildir , bu problemeler için düzenli bakım protokelleri gerekmektedir . " bilgisini veriyor.