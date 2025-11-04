İSTANBUL (AA) - Filmin yapımcısı İsrafil Kuralay, AA muhabirine yaptığı açıklamada filmin yapımcı şirketi olan Yedirenk İletişim'in 30 yıldır televizyon programları, belgeseller ve animasyonlar üzerine çalışmalar yaptığını söyledi.

Daha önce de TRT Çocuk, TRT Diyanet Çocuk için yapımlar ve sinemalarda gösterime giren Karagöz adlı bir film hazırladıklarını dile getiren Kuralay, 'Animasyon üzerine çalışırken, çocuklar üzerinden tarih okuması yapalım istedik. Daha önce özellikle Türk tarihiyle ilgili çok sayıda tarih belgeseli çekmiştik.' dedi.

Kuralay, çocuklara tarihi doğrudan anlatmanın zor olduğuna dikkati çekerek 'Tarihi bir kahramanlık hikayesini çocukların ağzından anlatma yolunu tercih ettik. Günümüzde yaşayan bir grup çocuk Antep'te, dedelerinin hikayesi üzerinden bir arama yapıyor. Bu arada göndermelerle flashbacklerle Şahin Bey'in hikayesini de anlatmış oluyoruz.' ifadesini kullandı.

'Tarihte anlatacak çok hikayemiz var'

Animasyonun çok boyutlu bir çalışma gerektirdiğini ve sıfırdan bir şeyin kreatif olarak oluşturmasının gerçekten zor olduğunu bu nedenle filmin çalışmalarının 4 yıl kadar sürdüğünü belirten Kuralay, şunları kaydetti:

'Uluslararası desteklerimiz var ama filmin büyük çoğunluğu bizim bünyemizdeki arkadaşların çalışmalarıyla yürüdü. Seslendirmesi de çok uzman, Türkiye'nin kıymetli seslendirme sanatçıları tarafından yapıldı. İnşallah 19 Aralık'ta sinemalarda gösterime girecek. Daha sonra dijital platformlarda da gösterimi için çalışmalar yapıyoruz. Burada amacımız çocuklara tarih bilincini vermek, kültürümüzü, medeniyetimizin ne ifade ettiğini anlatmak. Çünkü bizim tarihte anlatacak çok hikayemiz var.'

'Filmimiz birlikteliğin gücünü ortaya koyuyor'

Filmin yönetmeni Bilal Arıoğlu, Şahin Bey'in çok ilginç bir tarihi karakter olduğunu vurgulayarak, 'Tam 93 Harbi yıllarında doğmuş ve 1900'lü yılların başından itibaren şehadetine kadar Galiçya, Yemen, Çanakkale ve Suriye cephelerinde farklı kahramanlıklar gösteren bir kişilik. Hatta diğer arkadaşlarıyla Antep'in gazilik unvanı almasında önemli bir figür.' dedi.

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Gündoğdu'nun bir çalışmasını senaryo haline getirdiklerini dile getiren Arıoğlu, 'Film sadece tarihi anlatım hikayesi değil, günümüzle de bağlantılı. Olayın yüzde 65'i günümüzde, yüzde 35'i de tarihte geçiyor ama tarihi bir kahramanlığı anlatabilecek hikaye şekline getirmeye çalıştık.' ifadesini kullandı.

Hikayenin günümüzdeki bir sınıf ortamında, bir fotoğrafla başladığını aktaran Arıoğlu, filmin konusuna ilişkin şunları söyledi:

'Öğretmenin bir ödev vermesiyle çocuklar bu kahramanları araştırmaya başlıyor. Bu araştırmada Antep'in kurtuluşunda önemli rol oynayan kastellere iniyor ve o kastellerin içerisinde farklı şeyler buluyorlar. Aynı zamanda bu saatin peşinde olan bir Fransız koleksiyoncu da var. O da Antep'e geliyor. Onunla birlikte kastellerde bir kovalamaca başlıyor. Hem bir aksiyon filmi hem de bir tarihi kahramanlık. İçinde belli çatışmalar var. İlk başta çocuklar iki gruba ayrılıyor. Kendi aralarında bir çatışma var. Daha sonra ise çocuklar Fransız koleksiyoncuya karşı birleşiyor, ona bir şey vermemeye çalışıyor. Birlikteliğin gücünü ortaya koyuyor filmimiz.'

Bilal Arıoğlu, 3 boyutlu grafiklerin yanı sıra filmde kullandıkları 2 boyutlu animasyonların da görüntüye renk kattığına işaret ederek, 'Şahin Bey'in kahramanlıklarını anlatırken biz onun aslında ne ifade ettiğini, çocukların da onun etrafında nasıl birleştiğini ortaya koyuyoruz. Bu açıdan Antep'i de tanıtıyoruz. Mekanların çekiminde birebir modelleme yaptık. Antep'te gidip müzeleri, kastelleri modelledik, arkadaşlar bunların üzerinde çalıştı. Gerçek mekanlara uygun olmaya çalıştık.' bilgilerini paylaştı.

Bir hikaye bütünlüğü içinde güzel bir iş yapmaya çalıştıklarının altını çizen Arıoğlu, 'Şahinbey animasyon filmi, içinde gerilim ve aksiyon sahneleri de olan ama özünde çocuklara birlikteliğin gücünü anlatan bir film.' diye konuştu.

'Bunun için o zorluklara seve seve katlandık'

Uygulayıcı yapımcı ve yönetmen yardımcısı Şefik Polat ise filmin genelinde klasik 3 boyutlu animasyon teknikleri kullandıklarını, sadece bazı yerlerde 2 boyutlu çizimler de yaptıklarını, projeyi en son teknikleri kullanarak hayata geçirdiklerini anlattı.

Sadece Şahin Bey değil onun gibi birçok kahramanın hikayesini işlemenin yanı sıra bu projeden ilham alacak ekiplere de örnek olmak amacıyla yola çıktıklarını ve süreçte çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını aktaran Polat, 'Bunun için o zorluklara seve seve katlandık.' ifadesini kullandı.

Proje kapsamında yaklaşık 106-107 dakikalık uzun bir animasyon yaptıklarını fakat işin sonunda süreyi 90 dakikaya düşürdüklerini dile getiren Polat, şunları kaydetti:

'Bazılarını kesmek zorunda kaldık. Hem çocukları ön planda tuttuğumuz içindi bu hem de biraz daha akıcı olmasını sağlamak için yapmıştık bunu. Ama toplam 105 dakikaya yakın bir animasyon yapıldı. Karakter sayımız çok fazlaydı. Bazı planların kesilmesiyle karakter sayılarımız azaldı. 70'e yakın karakterimiz var. Yaklaşık 40'a yakın sahne tasarladık ve bunları da modelledik.'

'Günümüz karakterleri üzerinden anlatmaya özen gösterdik'

Filmin yapım sürecine ide değinen Polat, 'Biz mümkün olduğunca günümüz karakterleri üzerinden anlatmaya özen gösterdik. Bunu da onların anlayacağı bir kıvama getirdiğimize inanıyoruz. Şahin Bey dediğimiz zaman bir mücadele, bir savaş var sonuçta. Biz o savaşı da yine çocukların anlayabileceği düzeyde anlatmaya özen gösterdik. Çocuklar bir savaş filmi değil aslında bir macera filmi izleyecek.' değerlendirmesinde bulundu.

Seslendirmelerin uzman ve profesyonel bir ekip tarafından yapıldığını ve genelde işin çözüm tarafına odaklandıklarını vurgulayan Polat, 'Çok zor. Zaten animasyon başlı başına zor bir sanat. Ama biz hep çözüm tarafına odaklandığımız için sorun biriktirmiyoruz. Benim tek isteğim bu projenin başarılı olması ve bu tarz yeni yapımların önünün açılması. Çünkü gerçekten tarihteki kahramanlarımızı anlatmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.' görüşünü paylaştı.

Şahin Bey'in destansı mücadelesini anlatıyor

Film, Kurtuluş Savaşı'nda yer alan önemli karakterlerden biri olarak Yemen, Galiçya ve Suriye cephelerinde bulunan, Gaziantep'in kurtuluşunda önemli rol oynayan Şahin Bey'in hayatını anlatıyor.

Proje orijinal metinlere sadık kalacak şekilde alanında uzman bir ekibin uzun süren araştırması sonucu ortaya çıkarıldı.

Senaryosunu Doç. Dr. Mehmet Ali Gündoğdu'nun yazdığı filmin karakter tasarımını Tolgay Palaska, süpervizorlüğünü Barış Toprak üstlendi. Filmin müziklerine Gökhan Tamir imza attı. Filmin sonundaki 'Şahinbey Ağıtı'nı ise yerel sanatçı Uğur Fıstıkçı seslendirdi.

Gaziantep'in kuruluşunda önemli rol oynayan ve şehre gazilik unvanının verilmesini sağlayan kahramanlardan Şahinbey'in konu alındığı filmde, Molla Mehmet (Karayılan), Hacı Ağa ve Hüso Ağa gibi kahramanlar da izleyiciyle buluşacak.

Yedirenk İletişim Grubu tarafından hazırlanan animasyon, Kurtuluş Savaşı kahramanı Şahin Bey'in destansı mücadelesini, çocukların ilgisini çekecek bir macera kurgusu eşliğinde sunacak.

Filmde Şahinbey'e Altan Erkekli, Karayılan'a Selçuk Kıpçak, Mehmet Sait'e Umut Aksoy, Yağmur'a Zeynep Aktan, Josep karakterine Eric Garcın, Anton karakterine Tarkan Koç, babaya Bora Seçkin, anneye Zeynep Önen, babaanneye Zeynep Kasapaşoğlu, Eşref Dede'ye Dündar Müftüoğlu ses verdi.

Gaziantep'in tarihi ve kültürel birikimi öne çıkıyor

Şehrin tarihi dokusu, folkloru ve kültürel birikiminin ön plana çıktığı filmde, Gaziantep'in kale, kastel, tünel, müze ve kütüphaneleri ile geleneksel mutfak kültürü canlı bir şekilde işlendi.

Gaziantep sokaklarında geçen bir kovalamaca sahnesiyle başlayan ve geçmişten bugüne geçerek sınıf ortamında devam eden filmin konusu şöyle:

'Aylin öğretmen derste öğrencilerine bir fotoğraf gösterir. Fotoğrafta 104 yıl önce Antep'in kurtuluşu için mücadele etmiş kahramanlar vardır. Bu kahramanlardan bazılarının torunları da o sınıfta öğrencidir ve bu onları çok gururlandırır. Şahinbey'in torunu olan öğrencilerden biri, aile büyükleriyle konuşurken Antep mücadelesi sırasında kullanılan kasteller olduğunu duyar ve müze gezisi sırasında kedilerin sayesinde kastellerden birinin içine girer. Paris'te yaşayan bir koleksiyoner de Antep işgalinin başında bulunan Albaya ait bir günlüğe ulaşır ve o günlükte Şahinbey'e Sultan Abdülhamid tarafından hediye edilen saat hakkında aldığı bilgilerle heyecan dolu mücadele başlar.'

