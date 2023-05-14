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Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde, 89 yaşındaki Ahmet Demirsoy da oy vermek için Şehit Aydın Berber Anadolu Lisesi'ne geldi.

Büyükakın, daha sonra makam aracı olarak kullandığı Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile Usanmaz'ı Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evine bıraktı.

Darıca ilçesinde Şehit Murat Tevlim Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gelen Büyükakın, oğlunun yardımıyla buraya gelerek oyunu kullanan 100 yaşındaki Sultan Usanmaz ile sohbet etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit ilçesinde Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanmasının ardından ilçelerdeki sandıkları ziyaret etti.

"Dünyanın en uzun boylu kadını" oyunu kullandı

"Dünyanın en uzun boylu kadını" oyunu kullandı

İstiklal Mahallesi'ndeki göçmen konutlarında ikamet eden çift, bastonlarından destek alarak oy vermek için Halit Narin İlkokulu'na birlikte geldi. Zarflarını sandığa atan çift, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, sağlıkları elverdiği müddetçe oy kullanacaklarını dile getirdi.

Bulgaristan'dan 1989 yılındaki zorunlu göçle Türkiye'ye gelerek Ferizli ilçesine yerleşen 85 yaşındaki Salih ve 86 yaşındaki Rukiye Avcı da sandığa gitti.

Aynı okula aile üyeleriyle gelen 99 yaşındaki Yaşariye Çelik ve 95 yaşındaki Cevat Manav da 1038 No'lu sandıkta oylarını kullandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan 96 yaşındaki Mevlüt Elkoca, oy kullanmak için kayıtlı olduğu Hürriyet İlkokulu'na geldi. Yakınlarının yardımıyla oy kullanma işlemlerini tamamlayan Elkoca, zarfa koyduğu oy pusulalarını sandığa attı.

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