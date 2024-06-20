Bayram tatili dolayısıyla üç ilçenin Karadeniz'e kıyı sahillerinde ekiplerin görev yaptığı bölgeleri tercih eden tatilciler, tedbirlerini artırıp mesai saatlerini uzatan cankurtaranların sürekli denetimleri sayesinde aileleriyle güvenli vakit geçirdi.

Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, gazetecilere, 8 Haziran'dan bu yana Kaynarca, Kocaali ve Karasu'da 45 kulede 72 cankurtaranla hizmet verdiklerini belirtti.

Ekiplerinin, hazırlıklarını bayram dolayısıyla üst seviyede gerçekleştirdiğini anlatan Karaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet'in talimatlarıyla sürekli uyarıda bulunduklarını söyledi.

Karaca, sezon başından bu yana 20 vakaya müdahale ettiklerini aktararak, "Bunun 16'sı Kurban Bayramı'nda. Bu sayının geçen yıllara göre az olmasının sebebi cankurtaranların sürekli tatilcileri uyarmasıdır. Bunun karşılığını da vaka sayısının düşmesiyle aldık." ifadesini kullandı.

Ekiplerin denizde vakit geçiren tatilcileri sürekli takip ettiğine değinen Karaca, sezonu kayıpsız atlatıp "güvenli sahil" olarak adlandırılacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

Tatilci Zeynep Özlem Karakelle, cankurtaranların varlığının güven verdiğini dile getirerek, "Herkesi belli alanda tutmaya çalışıyorlar. Daha ıssız yerlerde girmiyoruz, cankurtaran olan yerleri tercih ediyoruz." diye konuştu.

Beyhan Köse de "Güvende olduğumuzu hissediyoruz. Çok ilgililer, anında müdahale ediyorlar." dedi.