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Sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobil ile refüje çıkan hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı.

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