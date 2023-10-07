SAKARYA 

Karasu-Adapazarı kara yolu Darıçayırı mevkisinde seyreden M.K. idaresindeki 06 TK 0154 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşakta manevra yapan T.K. yönetimindeki 54 ZZ 369 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobil ile refüje çıkan hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA