SAKARYA (AA) - İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce zararlının popülasyonunun takibi, yayılımının önlenmesi ve etkisinin azaltılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar sürüyor.

Dönemsel yürütülen mücadele çalışmalarında 16 ilçede 86 noktada 41 teknik personelle 86 feromon tuzak ve 60 yapışkan tablayla sürvey (faydalı ve zararlı organizmaların varlığının, yayılış alanı ve yoğunluğunun tespiti) çalışmaları yapılıyor.

Zararlının popülasyonunun takibi için ise 144 feromon tuzak ve yapışkan tablayla yaklaşık 120 bin ergin böcek tespit edildi.

Yine yıl içerisinde 'cezbet-yok et metodu'nun (kışlak giriş çıkış dönemlerinde feromonlarla zararlının belirlenen noktalara toplanarak kimyasallarla yok edilmesi) uygulanması için 1100 feromon tuzak ve 4 bin 600 litre bitki koruma ürünü üreticilere dağıtıldı.

Mücadelede etkin kullanılan ve kahverengi kokarcanın yumurta larvalarına kendi yumurtasını bırakarak zararlının çoğalmasını engelleyen 77 bin samuray arısı 275 noktada doğaya salındı.

Kışlak mücadelesi çalışmalarında kentte yaklaşık 10 milyon lira bütçeyle 5 bin 200 litre biyosidal ilaç dağıtıldı, bina, ahır, metruk bina, depo gibi yaklaşık 64 bin kapalı alan ilaçlandı.

Sonbahar mevsiminde hava sıcaklığının belli bir dereceye yükselmesi sonucu saklandığı kışlak alanlardan çıkan ve özellikle yerleşim alanlarında günlük hayatı olumsuz etkileyen kahverengi kokarcaya karşı etkin mücadele yıl boyu devam ediyor.

'Mücadeleye herkesin katkı sunması gerekiyor'

İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, AA muhabirine, kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında eğitim, ilaçlama, sürvey, tuzak asımı gibi çalışmaları yaptıklarını, herkesin sürece dahil olmasıyla başarılı olunabileceğini söyledi.

Baş, kahverengi kokarcayla mücadelenin önemine değinerek, şöyle devam etti:

'Tarım ve Orman Bakanlığı olarak sahada kendi açımızdan yapılması gereken her şeyi yapıyoruz. Sayın Bakanımızın takip ettiği bir konu. Sayın Valimizin de bu konuda talimatı var. Muhtarlarımızla bu işi yürütüyoruz. Vatandaşımızın da bu mücadeleye destek vermesi gerekiyor. Toplumsal mücadele yapılması gereken konuda bireysel olarak 'Bunu yapmıyorum.' deme hakkımız ve lüksümüz yok. Bu konuyla ilgili hafta sonu hobi maksatlı gelenler, ayda bir kere bahçesine uğrayanlar vesaire bizim en büyük sıkıntı kaynağımız.'

Bir noktada eksik yapıldığı takdirde ilaçlama başarısının düştüğünü ve bir sonraki yılın popülasyonunun olumsuz etkilediğini anlatan Baş, herkesin bu mücadeleye katkı sunması gerektiğini vurguladı.

Baş, ilerleyen süreçte mücadeleye katkı vermeyenlerle ilgili nasıl tedbir alınılabileceği ya da nasıl bir yöntem belirlenebileceği konusunda çalıştıklarını kaydetti.

Vatandaşların duyurulara, eğitimlere veya birebir mücadele yöntemlerine uyması gerektiğini belirten Baş, 'Uzman ekiplerimiz sahada çalışıyor. Böceğin biyolojisiyle ilgili ay ay yumurtlama, çekilme, ilaçlama, kışlak dönemi ve tuzaklarla ilgili takipleri yapıyoruz. Devletin bütün birimleri bu konuda destek verirken herkesin kendi bahçesine sahip çıkmasını, komşusunun kayıtsızlığına kayıtsız kalmamasını istiyoruz.' dedi.

Baş, sahadan olumlu dönüşler geldiğini, mücadelenin uzun süreç gerektirdiğini, kriterlere uyulduğu takdirde kahverengi kokarcayla baş edilebileceğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Emre Ayvaz