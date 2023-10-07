Camili Mahallesi'nde kocası İ.A. tarafından yanındaki B.T. ile silahla yaralanan Tansu A, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaralı B.T'nin ise tedavisi devam ediyor.

Camili Mahallesi'ndeki mezarlık yakınlarında 5 Ekim'de, İ.A. (36) karısı Tansu A. ile yanındaki B.T'ye (35) henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş etmiş, iki yaralı hastaneye kaldırılmıştı.

Polis merkezine giderek teslim olan İ.A. hakimlikçe tutuklanmıştı.