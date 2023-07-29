Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Ekipler, yangını söndürmek için helikopter desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.