Sakarya

Hacıyakup Paşalar mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Ekipler, yangını söndürmek için helikopter desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

AA