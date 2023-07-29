Sakarya
Hacıyakup Paşalar mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için helikopter desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.
AA
Hacıyakup Paşalar mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için helikopter desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.
AA
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