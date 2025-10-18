SAKARYA (AA) - Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, 'Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak' ana temasıyla Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'na katılan 8 ülkeden iş insanları Sakarya'ya geldi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesince gerçekleştirilen 'Sakarya-Afrika İkili İş Görüşmeleri' programında, Gine, Burkina Faso, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kenya, Nijer, Fildişi Sahili, Komorlar ve Moritanya'dan gelen 60 kişilik heyet, kentte otomotivden makineye, gıdadan mobilyaya kadar birçok sektörde faaliyet gösteren iş insanlarıyla işbirlikleri kurmak için görüştü.

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Ahmet Cihan, AA muhabirine, program kapsamında 8 Afrika ülkesinden 60 katılımcıyı ağırladıklarını söyledi.

Programda yaklaşık 300 iş insanının buluştuğunu belirten Cihan, 'Buradaki görüşmelerin akabinde fabrika ve iş yeri ziyaretleri olacak. İnşallah güzel ticaretler olacak. Programın hayırlı olmasını diliyorum. Desteklerinden dolayı Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'a ve Genel Başkanımız Burhan Özdemir'e teşekkür ediyorum. İnşallah ihracatımıza katkıda bulunuruz.' dedi.

Buluşmanın sadece ticari görüşme olmadığını, dostluğun, güvenin ve ortak kalkınma vizyonunun da nişanesi olduğunu dile getiren Cihan, 'MÜSİAD olarak ticareti yalnızca alım-satım faaliyeti olarak görmüyoruz. Bizim için ticaret, ülkeler arasında gönül köprüleri kurmanın, halklar arasında kalıcı ilişkiler inşa etmenin en güçlü aracıdır. Afrika, bizim için sadece büyük bir pazar değil, aynı zamanda ortak geleceğimizi inşa edeceğimiz stratejik kardeş coğrafyadır.' ifadelerini kullandı.





Muhabir: Emre Ayvaz