Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Rybakina ikinci turda Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Rybakina ikinci turda

Hatayspor'a başarı dileyen Karslı, "Biz yeniden kendi yolumuza, rayımıza döndük. Zirvedeki mücadelemizi sürdürmek için tekrar lige dönüp konsantrasyonumuzu, ihtiyaçlarımızı oraya doğru çevireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA