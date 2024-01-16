Hatayspor'a başarı dileyen Karslı, "Biz yeniden kendi yolumuza, rayımıza döndük. Zirvedeki mücadelemizi sürdürmek için tekrar lige dönüp konsantrasyonumuzu, ihtiyaçlarımızı oraya doğru çevireceğiz." diye konuştu.Kaynak: AA
Hatayspor'a başarı dileyen Karslı, "Biz yeniden kendi yolumuza, rayımıza döndük. Zirvedeki mücadelemizi sürdürmek için tekrar lige dönüp konsantrasyonumuzu, ihtiyaçlarımızı oraya doğru çevireceğiz." diye konuştu.Kaynak: AA
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P