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Hatayspor'a başarı dileyen Karslı, "Biz yeniden kendi yolumuza, rayımıza döndük. Zirvedeki mücadelemizi sürdürmek için tekrar lige dönüp konsantrasyonumuzu, ihtiyaçlarımızı oraya doğru çevireceğiz." diye konuştu.

Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Rybakina ikinci turda

Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Rybakina ikinci turda

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