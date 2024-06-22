Muğla

Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) Genel Sekreterliği tarafından 2011'de "sakin kent" ilan edilen Ula ilçesine bağlı Akyaka'da, pansiyon ve butik oteller Kurban Bayramı'nda yüksek doluluğa ulaştı.

Bayram tatili için Akyaka'yı tercih edenler, mavi bayraklı sahilde güneşlenip, Gökova Körfezi'nin serin suyunda yüzerek zaman geçiriyor. Görünümüyle doğal bir akvaryumu andıran Kadın Azmağı deresinde kürek sörfüyle gezintiye çıkan turistler, sazlıkların oluşturduğu labirentlerde doğayla baş başa spor yapma imkanı yakalıyor.

Doğal güzellikleriyle ünlü bölge, çadır ve karavanla tatil yapanlara da ev sahipliği yapıyor. Muğla Valiliği Muğla'ya Hizmet Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından işletilen kamp alanı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen tatilcilerin akınına uğradı.

Bölgedeki otel, pansiyon ve çadır kamp alanlarında yer bulamayan bazı ziyaretçilerin ormanlık alanlarda çadır kurdukları görüldü.

"Yer bulamayan misafirler araçlarında kaldı"

Akyaka Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Mehmet Gümüş, mahalledeki konaklama tesislerinin bayram nedeniyle yüksek doluluğa ulaştığını söyledi.

Bayramda esnafın yüzünün güldüğünü belirten Gümüş,"Akyaka bu yıl daha kalabalık oldu. Gelen misafirlerin çoğu yer bulamadığı için yol kenarlarında, sahilde, ormanda ve araçlarında kalıyor. Kapasitesinin çok üzerinde bir misafir var." dedi.

Gümüş, her gün yaklaşık 3 bin kişiyi günübirlik tekne turlarında taşıyarak Gökova Körfezi'nin güzelliklerini tanıttıklarını dile getirdi.

Akyaka'da günübirlik tur düzenleyen Ferdi Altuğ da bayramda Akyaka'nın istenilen doluluğa ulaştığını kaydetti.

Yoğunluğun hafta sonu da devam ettiğini vurgulayan Altuğ, günübirlik turlarda gittikleri koylarda misafirleri Ege'nin mavi sularıyla buluşturduklarını ifade etti.

"Beklediğimizden fazla bir yoğunluk oldu"

Kadın Azmağı Deresine tekne turu yapan Şadi Durmaz, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Akyaka'nın en yoğun günlerini yaşadığını söyledi.

Akyaka'nın tanınırlığının her geçen yıl arttığını ve bu nedenle tatilcilerin ilk tercihleri arasında yer aldığını belirten Durmaz, "Akyaka'nın yerleşik nüfusu 3-4 bin civarında ama bayramda beklediğimizden fazla bir yoğunluk oldu ve bu sayı 80 bini gördü." diye konuştu.

Durmaz, misafirlerden çevreye karşı daha duyarlı olmalarını istedi.

Rüzgar ve uçurtma sörfü eğitmeni Özgü Ceylan ise Akyaka'nın rüzgar ve uçurtma sörfü açısından dünyanın önemli merkezlerinden olduğunu kaydetti.

Mahalledeki Akçapınar sahilinin lokal rüzgarıyla ünlü olduğunu belirten Ceylan, "Kurban Bayramı nedeniyle önceki haftalara oranla gelen sporcu ve ziyaretçi sayısında artış var. Şu anda gökyüzünde adeta 'görsel şölen' yaşanıyor." ifadelerini kullandı.