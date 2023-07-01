ANKARA AA- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri Antalya Saklıkent'te 10-13 Ağustos'ta yapılacak.

Bilim ve Teknik Dergisi tarafından ilk kez 1998 yılında Antalya Saklıkent'te düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının katkılarıyla TÜBİTAK'ın koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Astronomi meraklıları Türkiye'nin en büyük gözlemevi olan ve en donanımlı teleskoplarının bulunduğu TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Yerleşkesi'nde gerçekleşecek etkinlikte bir araya gelecek. Etkinliğe katılanlar yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Saklıkent'te uzman astronomlar eşliğinde gökyüzünü inceleme fırsatı bulacak.

Katılımcılar kura ile belirlenecek

Saklıkent Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katılmak isteyenler resmi internet sayfası "gozlem.tug.tubitak.gov.tr" adresi üzerinden 7 Temmuz saat 23.59'a kadar başvuru yapılabilecek.

Etkinliğe katılacak 1000 kişi, Türkiye'nin dört bir yanından başvuran binlerce kişi arasından kurayla belirlenecek.

"Gezegenleri inceleyen çocukların yarının önemli bilim insanları olacağına inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Kacır, yaptıkları çalışmalarda temel amaçlarının çocukların içindeki bilim, teknoloji, uzay ve astronomi merakını harekete geçirebilmek olduğunu bildirdi.

Yıldızları, ayı, gezegenleri inceleyen çocukların, yarının önemli bilim insanları olacağına inandıklarını belirten Kacır, "Ne mutlu bize ki harcadığımız emekler de karşılıksız kalmıyor. Tüm Türkiye'den gençlerimiz ve yediden yetmişe ziyaretçilerimiz gökyüzü gözlem etkinliklerimize akın ediyor. Gözlem etkinliğimizde misafirlerimizi çok özel zamanlar bekliyor." ifadelerini kullandı.

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programıyla birlikte gökyüzü gözlem etkinliklerinin çok daha kıymetli hale geldiğini vurguladı.

Bakan Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tek bir gencin, bir çocuğun dahi bu etkinliklerden ilham alarak uzayı sevmesi, belki gelecekte Türkiye'nin önemli uzay sistemlerini geliştiren bilim insanlarından biri olmasına vesile olacak. Milli Teknoloji Hamlesi'nin eserlerinden olan metre altı gözlem uydumuz İmece'yi bu yıl uzaya fırlattık, ilk görüntüleri de kamuoyuyla paylaştık. Haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı da yakın zamanda fırlatacağız. Uluslararası uzay istasyonuna gidecek olan ilk Türk uzay yolcumuzu belirledik. 2023 yılı Türkiye'nin artık güçlü şekilde 'uzayda varım' dediği bir yıl oluyor."

Sosyal medya hesabından ise konuya ilişkin olarak Kacır, "Ay, yıldızlar, gezegenler... Sonsuzluğun peşinde, uzayın derinliklerinde bir yolculuğa çıkmak için Gökyüzü Gözlem Etkinliği 10-13 Ağustos'ta Antalya'da! Uzman astronomlar ve teleskoplar ile gözlerimiz yeniden göklerde olacak. Kaçırmayın!" paylaşımında bulundu.

"Farkındalığı artırmayı istiyoruz"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da TÜBİTAK'ın, 1998'den bu yana düzenli olarak Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri düzenlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu etkinliklerle toplumda astronomiye, uzay bilimine olan ilgiyi ve farkındalığı artırmayı istiyoruz. Amacımız aslında geçmişimize gitmek çünkü geçmişimize baktığımız zaman biz astronomide Türk İslam coğrafyasında ilkleri yapanlarız ama arada belli bir boşluğumuz olmuş. O boşluğu hızlı bir şekilde kapatabilmek için gökyüzü gözlem etkinliklerine başlamıştık. Bu yıl da Antalya Gökyüzü Gözlem etkinliğiyle devam ediyoruz."

Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı Antalya Gözlem Etkinliği'ne yıllardır astronomi meraklıları büyük ilgi gösteriyor. Her yaş grubundan astronomi meraklılarının katılacağı etkinlik boyunca seminerler, yarışmalar, gökbilimle ilgili birçok faaliyet düzenlenecek.