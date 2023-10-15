Haber: Merve Elçi

El hijyeni konusunda yaptığı araştırmalar ve bu alanda geliştirdiği ürünlerle fark yaratan Dyson, 15 Ekim Küresel El Yıkama Günü'nün temsil ettiği fikirlerin büyük savunucusu olarak bu özel güne destek veriyor. El hijyeni sürecinde çok önemli bir rol oynayan ancak çok az bilinen bir adıma ışık tutarak el kurutma hakkında önemli bilgiler paylaşıyor.

Etkili el kurutma, ellerin temiz kalmasını sağlamanın anahtarıyken, bu gerçekleşmezse hijyen riskleri ortaya çıkıyor. Islak ellerin kuru olanlara göre daha fazla bakteri toplayabildiği biliniyor. Dahası, nemli eller kuru ellere kıyasla 1.000 kata kadar daha fazla bakteri taşıyabiliyor, elleri giysilere silmek ise giysiler temiz değilse yıkanmış ellere bakteri bulaştırabiliyor. İnsanların ellerini düzgün bir şekilde yıkayabilmelerini ve kurutabilmelerini sağlamak bu nedenle çok önemli.

Bakteriler çıplak gözle görülemez. Örneğin, bir elinizin nemli ve bir elinizin kuru olduğunu hayal edin, her iki elinizi de simin içine koyuyorsunuz ve sizce ne oluyor? Islak eliniz simle kaplanırken kuru eliniz daha az sim toplayacaktır. Bu süreç, mikroplar ve bakterilerle etkileşime giren ıslak ve kuru eller arasındaki farkı size anlatabilir, onlar aslında vardır ama biz sadece bunu çıplak gözle göremeyiz.

Ancak asıl sorun, tuvaletlerde el kurutma seçeneklerinin sunulmaması değil, sunulan seçeneklerin aslında hijyen sorunlarına, çevresel zorluklara ve maliyet endişelerine neden olabilmesidir.