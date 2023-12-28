BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum." diyerek sözlerine başlayan Aybaba, teknik direktör, transfer gibi birçok konuyla ilgili şu sözleri kaydetti:

Her zaman Beşiktaş’ın içindeydim. Bu dönemde görev aldım. İzlenimlerim var. Ortaya birtakım fikirler çıktı.

Teknik direktör konusunda çalışmalar sürüyor. Kolay bir süreç değil. Yerli hoca alternatiflerimiz Rıza Çalımbay ile Sergen Yalçın’dı. İçimizden çıkan değerleri itibarsızlaştırmayalım. Tüm değerlerimize saygı duyarız. Değerlendirmeler yapıyoruz. Kadro yapılanmasının kötü olduğunu biliyoruz. Görüşlerimiz doğrultusunda bir hoca bulma konusunda hemfikiriz. Çalışmalarımız devam ediyor.

Elimizdeki oyuncuları nasıl değerlendiririz diye düşünüyoruz. Görüşmelerimiz var. Eldeki oyuncularla görüşmeleri tamamladıktan sonra dışarıya yöneleceğiz.

"Aboubakar bizim dışımızda herkesle konuşuyor"

Hiçbir oyuncumuz “Ben burada mutlu değilim. Transfer görüşmesi yapabilir miyim?” diye bizimle temas kurmadı. Aboubakar bizim dışımızda herkesle konuşuyor. İsteyen herkesi göndeririz. Aslolan Beşiktaş’tır. Marka değeri en büyük kulüp Beşiktaş’tır. Beşiktaş’ı istemeyenle konuşur, başarılar diler ve ayrılırız.

Aldığımız kararla bazı oyuncularda birtakım fikirlerin oluşmasını sağladık. Bu arkadaşların böyle bir fikri yoktu. Biz de onlara fikirleri olması gerektiğini hissettirmek için bazı şeyler yaptık. Yoksa burada antrenman yapıyorlar, keyifleri iyi. Keyfi iyi olmayan Beşiktaş tarafı.

Cenk ve Salih’le görüşeceğiz. Oyunculara "Performansınızı yükseltin” dedim. Oyuncuların mutlu, performanslarının yüksek ve ekonomilerinin iyi olmasını isteriz. Performans düşerse tartışma başlar. Takımda kalmalarını istiyoruz.

Beşiktaş sahayı yönetir. Bizim anlayışımızda kontratak yok. O nedenle Yusuf Sarı ile görüşmedik. Yusuf Sarı, o tarz takımların yıldız oyuncusudur.

Rıza Çalımbay Beşiktaş’ın değeridir. Ayrılırken doğru olanı yaptık. Çalımbay’la aramızda sorun yok. Kimseyi itibarsızlaştırmamak lazım. Rıza Çalımbay, başarılı bir teknik direktördür ve öyle olmaya devam edecektir.

Altyapıdaki evlatlarımı seviyorum. Buradan daha çok katkı almalıyız. Altyapıda önemli işler yapacağız. Ülke çapında izleme ekibimiz üç kişiden oluşuyor. İzleme ekibinin çoğaltacağız. Futbol ekonomisini iyi yönetmek için altyapıya önem vermek lazım. İmkansızlıklara rağmen altı oyuncu A takımda yer alıyor. Altyapıdan gelen oyuncuların sürelerini artırmak için çalışıyoruz.

Gökhan İnler kaliteli bir insandır. Önceki yönetimle nasıl anlaştıklarını bilmiyorum. Kendisine jübile yaptıracaklarını söylemişler. Bakacağız, değerlendireceğiz. Saha dışında bir ortam olursa gerekeni yapacağım.

Takımın patronu benim. Futbol sahası içinde yokum. A Takım, altyapı, kız takımları, tesisler ve futbol okulları benim sorumluluğumda. Başkan bana bu yetkileri verdi. Saha içi takım performansıyla hocayla sohbet ederim. Onun dışında her şeyden ben sorumluyum.

Hoca adayları var. Sergen Yalçın doğal aday. Sergen Yalçın’la konuşursak anlaşırız. Birtakım şeyleri doğru yapmak lazım. Şu anda altyapı oyuncuları dışında kadromuz 13 kişi. 6 oyuncumuz Afrika Kupası’na gitti. Önceki yönetim bu kupanın olduğunu bilmiyor muydu? Kupaya gidecek bir stoper varken üstüne iki tane daha kupaya gidecek stoper aldılar. Önümüzde dört maç var. Yapabileceklerimizi en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

Oyuncuların performanslarını yükseltmek için her şeyi yapıyoruz. Oyuncularla görüştüğümde bana takımda disiplin yok, lider oyuncu yok dediler. Birlikte hareket edemiyoruz, soyunma odasında bile bir arada değiliz diyorlar. Bu arkadaşlara bir mesaj vermemiz lazımdı. Oyuncular iki yıl üst üste şampiyon olduğumuz dönemdeki ücretleri alıyorlar. Bu kötü performansı kabul etmiyoruz. Genç oyuncu tercihini artıracağız. Takım kazanmış, kazanmamış oyuncuların umrunda değil. Bu şekilde gitmez. Biz de çalışmak zorundasınız diyoruz. Ekonomik sıkıntı olmamış ama karşılık vermemişsiniz. Beşiktaş mücadelecidir. Afrika Kupası’ndaki oyuncular değerlerini bulursa ne yapılması gerekiyorsa yaparız.

Yeniden yapılanacağız. Transfer yapacağız. Altyapıya önem vereceğiz. Zor günlerden geçiyoruz ama umutsuz değiliz. Her şey doğru olsun istiyoruz. Zamana ihtiyacımız var.

Başkanımızın görüştüğü birkaç hoca adayı var. Başkanımızla sürekli görüşme halindeyiz. Bir buçuk yıllık hoca planlıyoruz. Basında hoca adayları ile ilgili yazılanların çoğu doğru değil. Hoca seçiminde yetkili benim. Bilgi veriyorum, Başkanımız görüşmeler yapıyor. Bütçemiz var. Feda dönemi gibi değil. Başkanımızın vizyonunu biliyorsunuz. Her şeyin en iyisini yapacağız.

Genç oyuncuları kaliteli oyuncularla bir araya getirmek lazım. Gençleri iyi bir takımın içine monte ettiğinizde inanılmaz işler yapabilir.

Önceki yönetimin kadroyu nasıl yaptığını sorgulamak lazım. Bu kadro nasıl yapılır? Afrika Kupası olacağı bilindiği halde bu kadro nasıl yapılır?

Genç oyuncu ihtiyacımızı altyapıdan karşılayacağız. Kiralık oyuncu düşünmüyoruz. Bir buçuk yıl katkı verebilecek oyunculara bakıyoruz.

Türkiye Kupası’nı hedefliyoruz. Bu kupa için özel bir prim sistemi hazırladım. En büyük hedefimiz o. İkinci hedefimiz ligi Avrupa’ya gidebilecek şekilde tamamlamak.

Burası Beşiktaş. Beşiktaş’ın bir oyun karakteri vardır. Beşiktaş; coşkulu, cesur ve hızlı oynar. Aynı değerlere sahip oyuncuları takıma kazandıracağız. Oyuncular mücadele etsin, skor önemli değil. Birbirlerini destekleyecek ve doğru söylemleri olan oyunculara ihtiyacımız var. Takımda lider oyuncu eksiği var.

Şenol Güneş’in de bu transferlerde direkt katkısı varsa onu da eleştiririz. Nasıl hocayı iki yıl üst üste şampiyon olup Şampiyonlar Ligi’nde gruptan namağlup lider çıkarma başarısı gösterince tebrik ettiysek, yanlışı da varsa eleştiririz.

Semih Kılıçsoy’un sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yapıyoruz.

Futbolumuz çıkmazda. Ekonomi kötü ve performanslar düşük. Futbolda yeni şeyler yapmak lazım. Benim konumum örnek olacaktır. Sahaya inmek gibi bir düşüncem yok. Benim görevim teknik direktöre destek olmak.”