Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uğurlu, kendileri adına üzücü bir sonuç olduğunu belirtti.

"Kupa maçlarında çok fazla sürpriz yaşanabiliyor ancak bizim de tur atlamaya ihtiyacımız vardı." diyen Uğurlu, şunları kaydetti:

"Ligde son iki maçımızı kaybetmiştik. Sonrasında moral için kupaya devam etmek istiyorduk. Oyunun başında hızlı başladık. Çok fazla pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Değerlendiremediğiniz pozisyonlar sonrasında alt lig takımlarına moral oluyor ve yukarıya çıkıyor, dirençli hale geliyor. Bunu da kırmak kolay olmuyor. Oyuna 17 yaşında 3 oyuncumuzla başladık. Zaman zaman iyi işler oldu ancak sonuçta kaybedilmiş bir tur var. Bizim adımıza üzücü."

Uğurlu, rakipleri karşısında çok fazla pozisyon bulduklarını aktararak, "Bu pozisyonlardan yararlanamazsan, rakibin kontrasında bomboş pozisyonda gol yersen telafisi kolay olmuyor. Genç oyunculara şans vermeyi seviyorum ancak bunu göze aldığınızda bireysel hatalarla da karşılaşacaksınız. Oyuncu kazanmak maç kaybetmekten daha değerli. Bandırmaspor'u tur atladıkları için tebrik ediyorum ancak oyuncular zaman zaman çok fazla oyundan çaldıkları zaman oyunun bütün keyfini götürdükleri zaman bu beni çok üzüyor. Biz bunu yapmamaya çalışıyoruz. Bizde yere yatan oyuncu 1,5 dakika kalkmıyor." değerlendirmesinde bulundu.