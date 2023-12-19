Istanbul

İstanbul Havalimanı VIP çıkışına gelen Eczacıbaşı Dynavit, bayraklarla ve bando takımıyla karşılandı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

İki Türk takımının dünyanın öbür ucunda final oynamasının önemli olduğunu dile getiren Faruk Eczacıbaşı, "Çok mutluyuz. Final, çok centilmence geçti. Kızlarımla ve hocamızla iftihar ediyorum. Bu başarı çok güzel bir takım çalışmasının sonucu. Dünyanın en iyisi olduğumuzu kanıtladık. Türk voleybolu, dünyanın en tepesindedir." ifadelerini kullandı.

Ferhat Akbaş: "Bütün kupaları kazanmak istiyoruz"

Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, finalde iki takımın da birbirine çok yakın oynadığını belirterek, "Ülke açısından çok önemli bir finaldi. Hem ülkeyi hem de oyuncuları gururlandıran bir maç oldu. Şampiyonluğu ülkemize getirdiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Ferhat Akbaş, bu seneki hedefleriyle ilgili ise "Çıktığımız her maçı kazanmak için oynuyoruz. Her kupayı kazanmak için oynuyoruz. Önümüzde CEV Şampiyonlar Ligi var. Bütün kupaları kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Simge Aköz: "Final maçında geriye düşsek de bu inancımızı kaybetmedik"

İki Türk takımının finalde olmasının gurur verici olduğunu vurgulayan takımın kaptanlarından Simge Aköz, "2016'dan seneler sonra tekrar bu kupayı müzemize getirmek beni çok mutlu ediyor. VakıfBank'ı da ayrıca tebrik ediyorum. Turnuva başlangıcından beri takım iyi performans ortaya koydu. Çok güzel bir takım oyunu sergiledik. Final maçında geriye düşsek de bu inancımızı kaybetmedik. Çünkü kupayı kazanacak kapasiteye sahip olduğumuzu biliyorduk." şeklinde görüş belirtti.

Tijana Boskovic: "Harika bir takım oyunu gösterdik"

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın "En Değerli Oyuncusu" (MVP) seçilen Tijana Boskovic ise takımla gurur duyduğunu belirterek, "7 sene sonra tekrar bu kupayı kazandık. Harika bir takım oyunu gösterdik. 2. sette 12-4 gerideydik ama inancımızı sürdürdük. Bu kupayı kazanmayı hak ediyorduk. Dünyanın en önemli kupalarından birini müzemize getirdiğimiz için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Hande Baladın: "Kazanan taraf biz olduğumuz için mutluyuz"

Eczacıbaşı Dynavit'in smaçörü Hande Baladın, takım olarak bu şampiyonluğu çok uzun süredir beklediklerini aktararak, "Bu şampiyonlukta herkesin emeği büyük. Cumhuriyetimizin 100. yılında iki Türk takımı final oynadı. Vakıfbank'ı da tebrik ediyoruz. Kazanan taraf biz olduğumuz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Naz Aydemir Akyol da turnuvanın başından beri geliştiklerini belirterek, "Çok güzel bir şampiyonluk yaşadık. 2023'ü böyle kupayla kapatmamız çok güzel oldu. Çok güzel oynadık. Bu kupayı hak ettiğimizi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Turnuvanın en iyi pasörü seçilen Elif Şahin ise kazandığı ödül hakkında, "Benim büyük turnuvalarda aldığım ilk ödüldü. Çok mutluyum. Çok güzel bir başarıyla da geldi. Bu ödül benim için unutulmaz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Eczacıbaşı Dynavit'in smaçörü Irina Voronkova ise "Döndüğümüz için mutluyuz. Bu daha başlangıç. Devam edeceğiz. Daha fazla altın madalya alacağız. Çok iyi bir teknik ekibimiz var. Yorgunuz ama çok mutluyuz." diye konuştu.