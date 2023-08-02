İstanbul

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Zalgiris ile karşılaştı.

Maçın 17. dakikasında, karşılaşmada ilk tehlike Zalgiris kalesinde yaşandı. Mertens'in ara pasında sağdan ceza sahası içine hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun çaprazdan sert vuruşunda kaleci Gertmonas son anda meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.

19. dakikada Berkan Kutlu'nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Oliveira, uzaktan şansını denedi. Bu pozisyonda kaleci Gertmonas gole izin vermedi.

24. dakikada Galatasaray yine Oliveira'yla gole yaklaştı. Boey'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya arka direkte yükselen Oliveira çaprazdan kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Gertmonas bu pozisyonda da başarılıydı.

28. dakikada Zalgiris tehlikeli geldi. Galatasaray yarı sahasına uzun atılan pasa hareketlenen Oyewusi, Abdülkerim Bardakçı'dan sıyrılıp sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcu yakın mesafeden topu yandan dışarı yolladı.

31. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağdan kazanılan korner atışında Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı ceza yayı dışına ortaladı. Bu noktada Mertens bekletmeden çok sert bir şutla topu filelere gönderdi: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında ön direkte meşin yuvarlağı kontrol eden Barış Alper Yılmaz, penaltı noktası üzerindeki Oliveira'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda savunma meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

64. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem son çizgiye inip ceza sahasına ortaladı. Yunus Akgün'ün penaltı noktasına kafayla indirdiği meşin yuvarlağı kontrol eden Mertens çok sert vurdu, kaleci Gertmonas 2 hamlede topa sahip oldu.

66. dakikada Zalgiris etkili geldi. Kendi yarı sahasında meşin yuvarlakla buluşan Oyewusi, Abdülkerim Bardakçı'dan sıyrılıp sağdan Galatasaray ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Muslera gole izin vermedi.

Galatasaray, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

AA