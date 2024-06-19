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Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Mehmet V'nin yanı sıra eşi Aysu V. (43) ile çocukları Ümmü Gülsüm V. (9), İdris V. (6) ve Zeynep V. (4) sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Alevleri görenlerin ihbarı üzerine müdahale eden Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Helvacalı Mahallesi'nde Mehmet V'ye (47) ait iki katlı müstakil evde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı.

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