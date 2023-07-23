Atakum ilçesinde uygulama sırasında Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Yıldırım'ın aracı hızlı kullanmaması yönünde nasihatte bulunduğu motosikletli genç, bu anları kask kamerasıyla kaydetti.

Polisin samimi ve duygusal tavsiyeleri, genç tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafik polisini arayarak tebrik ettiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Ama ölürsen ne yapacağız yavrum? Bir motosiklet sürücüsü olarak bu video, bu sözler beni çok duygulandırdı. İzleyince dedim ki işte bizim trafik polisimiz. Derdi ceza yazmak değil, 27 yaşındaki genç bir motosiklet sürücüsüne bir baba şefkatiyle yaklaşmak, nasihat vermek, uyarmak. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde şahin görevlisi Alper Gökhan Yıldırım'ı telefonla aradım, kendisine örnek tavrı için teşekkür ettim. Ve motosiklet sürücülerimiz. Lütfen trafik kurallarına uyalım, aşırı hız yapmayalım. Çünkü #HayatlaYarışılmaz."

Yıldırım, AA muhabirine, her motorlu trafik polisinin gönlünde Fethi Sekin'in yattığını belirterek, 2017'de İzmir Adliyesi'nde terör saldırısı sonucu şehit edilen Sekin'e Allah'tan rahmet diledi.

Atatürk Bulvarı'nda şerit değiştiren, hız ve ışık ihlali yapan motosiklet kullanıcısı genci Karayolları Kavşağı'nda durdurduğunu anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Kural ihlali sonucunda ölümlü, yaralanmalı kaza, uzuv kaybı meydana gelmemesi adına kendisini ikaz etmek istedim. Çünkü bizler de bir anne baba, onların büyükleri olarak aslında onlara ceza yazmanın ötesinde yaptıklarının bir suç olduğunu, neden bu suçu işlediklerini ve işlememeleri gerektiği konusunda ikna etmemiz gerekir. İnsanları ikna edemediğimiz sürece günlerce ceza yazsak kural ihlallerini azaltamayız. Amirlerimizin de bizlere tavsiyesi, emirleri bu yönde. Kendileri ihlaller konusunda sürücülerimizi kesinlikle ikna etmemiz için bilgilendirmemizi ve yapmış oldukları konularda kendilerini ikaz etmemizi emretmektedir."

Uygulamalarda genelde kural ihlali yapanları uyararak ikna etmeye çalıştığını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye nasihati, 'İnsan yaşat ki devlet yaşasın'. Sayın Cumhurbaşkanımızın da her platformda beyan ettiği gibi, 'Yaratılmışı severiz Yaratan'dan ötürü' sözünü şiar edinmiş bir kurumuz. Amacımız insanlarımızı daha mutlu, daha müreffeh olarak yaşatabilmek. Trafik ailesi olarak kural ihlalleriyle mücadele edebildiğimiz sürece topluma faydalı olabilmekteyiz. Takdir edersiniz ki sizlerin vergileriyle görev yapan bizler trafik güvenliğinizi sağlamak için nasıl terörle mücadelede taviz veremiyorsak trafik güvenliği, ihlaller konusunda da göz yummamamız gerekmekte. Bunu da tabii hukuk ve insani değerler çerçevesinde yapmaya çalışıyoruz. Eğer kendisini kırdıysam tekrar özür dilerim."

Motosikletli sürücülerinin özellikle ışık, şerit ihlali ve kask konusunda duyarlı olmaları gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Bir polis abileri, bir polis kardeşleri olarak lütfen motora kasksız binmeyelim. İster yolcu ister sürücü konumunda lütfen kaskımızı takalım, hayata bağlanalım. Çünkü biz onların düğünlerine gitmek istiyoruz, mutlu günlerini görmek istiyoruz. Yoksa Allah göstermesin, yaralamalı kazada ailenin aranıp bilgilendirme konusunda oldukça zor anlar yaşıyoruz. Ekip arkadaşım bana, ben ekip arkadaşıma bakıyoruz, hangimiz bu acı haberin ne şekilde ifade edecek diye." dedi.

Bakan Yerlikaya ve amirlerine tebriklerinden dolayı teşekkür eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Umarım Sayın Bakanımıza ve amirlerimize layık şekilde görevimizi icra edebilirim. Kurallara lütfen bağlanalım, çünkü bir ülkenin kültürü trafik kültürü ile eşdeğerdir. Eğer siz trafikte nazikseniz, sosyal hayatınızda da naziksinizdir. Trafikte saygılıysanız sosyal hayatınızda da saygılısınızdır. Necip Türk milleti bütün milletlerin üzerinde güçlü kudretli bir millet olduğunu, lütfen trafik kurallarını bağlanarak da göstersinler. Onlar zaten kurallara uydukları takdirde zaten bizlerin de daha rahat şekilde kendilerine yardımcı olabileceğimizi belirtmek isterim."

AA