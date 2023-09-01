İSTANBUL (AA) - Yapay zeka destekli Samsung Food, özelleştirilmiş tarifleri, akıllı yemek planı yapmayı ve akıllı ev cihazlarına uyumluluğu bir arada sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, kişiselleştirilmiş, yapay zeka destekli bir yemek ve tarif platformu Samsung Food'u duyurdu. Samsung Food dünya çapında 104 ülkede sekiz dilde yayınlanacak ve 160 binden fazla tarifle kapsamlı yemek deneyimleri sunacak.

Kullanıcıların yeni yemekler keşfetmesine, özel yemek tarifleri oluşturmasına ve malzemeleri online sipariş etmesine imkan tanıyacak olan platform, kişiselleştirilmiş bir asistan görevi görecek. Hizmetle ayrıca, kullanıcılar, pişirme cihazlarını kontrol edebilecek, adım adım ilerleyen rehberle yemek hazırlayabilecek ve favori tariflerini sosyal medyada paylaşabilecek.

Samsung'un çeşitli pişirme cihazlarını ve gıda hizmetlerini destekleyecek olan Samsung Food, mevcut yetenekleri geliştirmek ve kullanıcılarının ihtiyacına ve yaşam tarzına uyum sağlayan bir gıda platformu sunmak için yapay zeka teknolojilerinden faydalanıyor.

Samsung Food, bu görevleri yerine getirmek için, 2019'da Samsung Next tarafından satın alınan ve kullanıcı tercihlerine ve mevsim gıdalarına göre yemekler öneren Food AI adlı gelişmiş teknolojiden yararlanan akıllı yemek platformu Whisk'in kapsamlı veri tabanını kullanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Genel Müdür Yardımcısı ve Dijital Cihazlar İş Birimi Başkanı Chanwoo Park, sevilen yemekleri ve bunları hazırlama şeklinin günlük hayatın kalbinde yer aldığını ve birlikte yemek hazırlayıp yemenin sevildiğini belirterek, 'Samsung Food, kullanıcıların doğrudan kontrol edebilecekleri son derece kişiselleştirilmiş, her şeyi bir arada sunan bir yemek deneyimi yaşatmak için gelişmiş yapay zeka özellikleri kullanıyor. Platform, Samsung ekosistemindeki dijital cihazları ve mobil cihazları birbirine bağlıyor, kullanıcılara alışveriş listesinden yemek hazırlamaya kadar birçok adımda yardımcı oluyor.' ifadelerini kullandı.

- Kullanıcılar tariflerini kişisel dijital tarif listelerine kaydedebiliyor

Samsung Food, yemek planlama ve pişirme sürecinde kullanıcıları her adımda destekliyor. Tarif keşfi için Samsung Food, kullanıcıların tarifleri istedikleri zaman ve istedikleri yerden kişisel dijital tarif listelerine kaydetmesini sağlıyor.

Uygulama, tarifleri analiz ediliyor ve içeriğe göre alışveriş listeleri oluşturuluyor. Kullanıcılar Samsung Food hizmetine, mobil cihazlarına ek olarak, Bespoke Family Hub buzdolaplarıyla da erişebiliyor. Family Hub dokunmatik ekranında açılan Samsung Food uygulaması, kullanıcı tarafından yönetilen mevcut gıda listesine dayanarak tarif önerileri sunuyor.

Samsung Food ayrıca, uygulamanın Food AI kısmında kaydedilmiş bir tarifi kullanıcıların diyet gereksinimlerini daha iyi yansıtacak şekilde doğrudan değiştirmesini sağlayan 'Tarifi Kişiselleştir' özelliğine de sahip. Örneğin, kullanıcılar bir tarifi vegan veya vejetaryen bir versiyona dönüştürebiliyor veya beslenme açısından daha dengeli ya da stokta bulunan malzemeleri içeren bir tarif oluşturmak için farklı değişiklikler yapabiliyor.

İtalyan yemeklerinin Kore versiyonları gibi füzyon tarifler bile oluşturabilecek olan kullanıcılar, tariflerin hazırlama süresini veya zorluk seviyesini de ayarlayabiliyor.

Uygulama, kullanıcılara kişiselleştirilmiş günlük yemek planları oluşturmak için kullanıcı verilerine, diyet tercihlerine ve favori mutfak türlerine dayalı yapay zeka tarafından hazırlanan önerilerde bulunuyor ve kullanıcıların bu önerileri yemek planlayıcılarına eklemesine imkan tanıyor. Malzemelerin besin değerleri bilgilerine her an erişim sunan Samsung Food, alışveriş listelerine ürün ekleyip kullanıcıyı doğrudan bir perakendecinin e-ticaret platformuna yönlendirebiliyor.

Samsung Food'un kesintisiz bağlantı kuran bağlantılı pişirme özelliği sayesinde, kullanıcılar, taşınabilir cihazlarındaki zamanlayıcıları ayarlayabiliyor, fırınlarını önden ısıtabiliyor ve adım adım ilerleyen rehberli pişirme modları aracılığıyla tariflerin pişirme ayarlarını doğrudan cihazlarına gönderebiliyor.

Samsung, Bespoke Fırın, Bespoke indüksiyon ocakları ve Bespoke mikrodalgalar da dahil olmak üzere, çok sayıda cihazı yıl sonuna kadar Samsung Food'a bağlamayı, böylece kullanıcılara mutfakta daha fazla kolaylık sağlamayı hedefliyor.

Kullanıcılar kolayca sevdikleri yemekleri paylaşabiliyor, kendi tariflerini oluşturup yayınlayabiliyor ve yemek tarifi oluşturan favori kullanıcıları takip ederek Samsung Food üzerinden sosyalleşebiliyor.

- Uygulamaya yeni özellikler ve hizmetler eklenecek

Lansmanda tanıtılan Samsung Food özelliklerine ek olarak, daha da kusursuz ve kapsamlı bir kişisel yemek deneyimi sunmak için, uygulamaya yeni özellikler ve hizmetler eklenecek.

Yıl sonuna kadar Samsung, Samsung Health entegrasyonunu Samsung Food'a sunmayı planlıyor, böylece kullanıcılar diyet yönetimi konusunda öneriler alabilecek. Vücut kitle endeksi, vücut kompozisyonu ve kalori tüketimi gibi bilgilerin Samsung Food ile sorunsuz bir şekilde senkronize edilmesi, kullanıcıların sağlık hedeflerine ulaşmasına ve dengeli bir diyet sürdürmesine yardımcı olacak.

2024'te hayata geçirilmesi planlanan Vision AI teknolojisi ise Samsung Food'un kamera aracılığıyla fotoğraflanan gıda maddelerini ve yemekleri tanımlayacak, beslenme bilgileri de dahil olmak üzere ayrıntılı veriler sunacak.

Uygulama, gıda maddelerini analiz ederek bunların kullanılabileceği en iyi tarifleri önerebilecek. Bu tarifler, kullanıcının koleksiyonuna kaydedilebilecek ve gereken malzemeler birkaç dokunuşla alışveriş listesine eklenebilecek.

Samsung'un sürekli genişleyen hizmet ailesinin bir parçası olan Samsung Food, Samsung müşterilerinin kendi evlerinde yaşayabileceği kapsamlı ve son derece özelleştirilmiş deneyimlerin bir sonraki adımını temsil ediyor. Samsung Food, Samsung ev aletlerinden oluşan akıllı ve bağlantılı cihazlarla donatılmış bir mutfakta sunulması mümkün olan kolaylıkları daha da artıracak ve resmi lansmanın ardından Samsung Food'a yeni özellikler kazandırmak için güncellenmeler yayınlanacak.