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Öte yandan Beşiktaş maçında sakatlanan Faslı oyuncu Youssef Ait Benasser'in yapılan muayene ve çekilen MR görüntülemesi sonrasında sağ uyluğunda kas yaralanması tespit edildi.

Sakatlıkları geçen Moryke Fofana ve Mickael Tırpan idmanda yer alırken Landry Dimata fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Pas ve rondo çalışması ile devam eden idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

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