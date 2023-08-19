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Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

SAMSUN (AA) - Yılport Samsunspor , Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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