5. dakikada ani gelişen Panathinaikos atağında Swiderski'nin ceza sahasına ortasında Bakasetas'ın penaltı noktasından yarım vole vuruşunda, kaleye doğru giden top Tomasson'a çarparak kornere çıktı.

21. dakikada ev sahibi takımın atağında Kotsiras'ın pasında topla buluşan Tete'nin ceza sahası hemen dışından sert şutunda, kaleci Okan Kocuk kaleye yönelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

22. dakika Panathinaikos atağında ceza sahası içindeki Pellistri'nin pasında topla buluşan Swiderski'nin yerden şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'u geçerek kale direğinin dibinden kornere gitti.

42. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta, top üst direğin üstünden auta çıktı.

50. dakikada Samsunspor atağında topu ceza sahası yayına kadar sürükleyen Ntcham'ın sert şutunda, kaleci Dragowski, meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinden kornere çeldi.

51. dakikada kırmızı-beyazlı takım 1-0 öne geçti. Emre Kılınç'ın kullandığı kornerde ceza alanı içinde iyi yükselen Tomasson, kafayla topu kaleci Dragowski'nin yanından ağlara gönderdi: 0-1

64. dakikada Panathinaikos atağında Kiriakopoulos'un ceza sahasına ortasına iyi yükselen Swiderski'nin kafa vuruşunda, top kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

65. dakikada ev sahibi takımın atağında yaklaşık 20 metreden Touba'nın sert şutunda, direğe çarpan topu Van Drongelen kornere gönderdi.

66. dakikada Panathinaikos 1-1 eşitliği yakaladı. Tete'nin ortasında defanstan seken top arka direkte Kiriakopoulos'un önünde kaldı. Kiriakopoulos'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'un elleri arasından filelere gitti: 1-1

74. dakikada ev sahibi takım 2-1 öne geçti. Tete'nin kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde iyi yükselen Palmer-Brown topu kafayla ağlara gönderdi: 2-1

Karşılaşmayı Panathinaikos 2-1 kazandı.

Samsunspor taraftarı, UEFA Avrupa Ligi heyecanını dev ekranda yaşadı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile deplasmanda karşılaşan Samsunspor'un zorlu mücadelesi Samsun'da dev ekranda takip edildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma için Cumhuriyet Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ekranda kırmızı-beyazlı taraftarlar, karşılaşmayı heyecanla izledi.

Samsunsporlu taraftarlar, 27 yıl sonra Avrupa'da boy gösteren takımlarını ellerinde bayraklar ve meşalelerle destekledi.

Karşılaşma boyunca tribünleri aratmayan taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Panathinaikos Teknik Direktörü Vitoria: Türkiye'de zor bir maç bizi bekliyor

Panathinaikos'un teknik direktörü Rui Vitoria, maçın ikinci yarısında 2 oyuncuyu aynı anda oyuna almasının karşılaşmanın dinamiğini yükselttiğini kaydetti.

Samsunspor'un bire birde çok iyi savunma yaptığını anlatan Vitoria, "Bir hücum oyuncusu alarak daha çok ceza sahasına yakın olabildik. Diğer yandan Calabria'nin oyuna girmesiyle beraber sağ tarafı daha iyi kullanabildik, daha iyi hareket edebildik, daha iyi orta kesebildik, daha iyi pas kullandık. Bu şekilde hücumumuz daha da rahatladı. 1-0 gerideyken 2 topumuz direkten döndü. Ancak bir şekilde 2 gol bulabildik." dedi.

Vitoria rövanş maçına da değinerek, "Türkiye'de zor bir maç bizi bekliyor, bu kesin bir şey, Sonuçta takım buna uyum sağlamak zorunda. 1 haftamız var. Bugünkü maçı daha iyi analiz edeceğiz ve diğer maça hazır olacağız." ifadesini kullandı.