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90. dakikada Samsunspor'un sol çaprazdan kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ön direğe plase vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.

84. dakikada ev sahibi takım 2-1 öne geçti. Ani gelişen Samsunspor atağında ceza sahası içinde Fofana'nın ceza sahası içinde sert şutunda top defansa çarparak Ntcham'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun vole vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

14. dakikada Alim Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle MKE Ankaragücü 1-1 eşitliği yakaladı. Misafir takımın kazandığı serbest atışı Tolga Ciğerci kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası içine ortasında Alim Öztürk'ün kafasına çarpan meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'un bakışları arasında ağlarla buluştu.

11. dakikada ev sahibi takımın atağında Muja'nın ara pasında ceza sahası içinde kaleci Bahadır Han Güngördü ile karşı karşıya kalan Osman Çelik'in kötü vuruşunda, top yandan auta gitti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Yılport Samsunpor ile MKE Ankaragücü ile karşılaştı.

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