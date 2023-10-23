Gisdol, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, oyuncularını gösterdikleri oyun sebebiyle tebrik etti.

Takımın önde bastığını ve iyi baskı kurduğuna işaret eden Gisdol, "Güzel bir oyun sergiledik, tek eksik olan şey goldü. Önde bastık, iyi baskı kurduk, öne doğru oynamaya çalıştık, birçok top kaptık." ifadesini kullandı.

Taraftara da teşekkür eden Gisdol, "İnanılmaz şekilde bizi desteklediler. Bu şekilde devam edersek başarılı olacağımızı düşünüyorum. Ligin son sırasında bulunuyoruz. İlk önce yapmamız gereken birlik ve beraberliği sağlamamız gerekiyor. Antrenmanlarda gördüğüm kadarıyla çok iyi oyuncularımız var. Sistemi değiştiren bir hoca değilim. Ancak, oyuncuların birbirleriyle oynayıp alışmaları gerekiyor. Yapmamız gereken çok iş var. Bugün tek eksik goldü. Çok az da olsa şansa ihtiyacımız var. 1 gol atsak belki birkaç tane daha gol bulabilirdik." şeklinde konuştu.