Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Ligde 14 puanlı iki takımın karşılaşmasında yenen takım avantaj sağlayacak.

Karadeniz temsilcisi ligin son 2 haftasında Yukatel Adana Demirspor'u deplasmanda 3-2 ve sahasında Kasımpaşa'yı 4-2 yenerek yakaladığı seri galibiyeti, TÜMOSAN Konyaspor maçında da devam ettirmek istiyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.