ANKARA AA- Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "Rusya-İslam Alemi: Kazan Forum 2023" kapsamında bu yıl fijital futbol uluslararası ön hazırlık maçları düzenlendi.

İngilizce'deki fiziksel ve dijital kelimelerinin birleşiminden oluşan "fijital oyunlar"dan biri olan fijital futbol turnuvasında; Rusya, Brezilya, Arjantin, Uruguay, Sırbistan ve İran'dan gelen toplam 8 takım yaklaşık 3 milyon ruble ödül için mücadele verdi.

İki bölümden oluşan maçta, takımlar futbol simülatöründe yarıştıktan sonra gerçek sahada maç yaptı. Eski futbolcu Ronaldinho tarafından kurulan R10 futbol takımı 2. olurken, Rus Phoenix takımı 12-7 üstünlükle 1. oldu.

Geleceğin Oyunları ilk kez 23 Şubat-2 Mart arasında yapılacak

Geleceğin Oyunları Yarışmalar Direktörü Vladislav Ershov, klasik spor ve sanal ortamda oynanan e-spor'u birleştirme fikri olarak fijital oyunların 2020'de ortaya çıktığını dile getirdi.

Ershov, klasik sporun izleyicisini kaybetmeye başladığını belirterek, "Giderek daha çok genç e-sporu tercih ediyor. Zamanın gerisinde kalmamak için sporun geleceği de bu yönde değişim göstermeli. O yüzden bu formatı oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Fijital oyunların amacının, sanal ortamda oyun oynayan gençleri evden dışarı çıkarmak ve daha çok fiziksel aktiviteye teşvik etmek olduğuna işaret eden Ershov, sözlerine şöyle devam etti:

"Rusya'da 2021'de büyük ölçekli tanıtım kampanyası yapıldı. Geleceğin Oyunları-2024 yarışmasının ilkine ev sahipliği yapmak için ülkenin birçok bölgesinden teklif geldi ve spor etkinliğinde tecrübesi olan Kazan'da yapılması kararlaştırıldı. Şimdi ön hazırlık maçları yapılıyor. Geleceğin Oyunları-2024 ise 23 Şubat-2 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek."

Ershov, ön hazırlık maçlarının eksikleri belirlemek ve iyileştirmeler yapmak için önemli olduğuna dikkati çekerek, "Gelecek yıl yapılacak turnuvaya katılacak takımlar belirleniyor, kurallar oluşturuluyor, seyircinin beğenisi ölçülüyor, geri bildirim alınıyor ve turnuva için altyapı oluşturuluyor. Turnuvada 16 farklı dalda 16'şar takım yer alacak ve toplam 256 takım yarışacak. Çok uluslu bir organizasyon olacak. 100'den fazla ülkeden 2 binden fazla sporcuya teklif sunuldu. Geleceğin Oyunları herkese açık, yarışmaya katılmak isteyen takımları bekliyoruz. Seneye Kazan'da yapılacak turnuvaları gelecek yıllarda diğer ülkelere de götürmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.