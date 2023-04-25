İSTANBUL- Oyunseverlerin misli.com üzerinden ve Milli Piyango bayilerinde oynadıkları Sanal Oyunlar şimdi Milli Piyango Online web sitesinde ve mobil uygulamasında da oynanabilecek. Böylelikle, Türkiye’nin en çok tercih edilen sanal oyunu “Serbest Vuruş Pro” ve yeni lanse edilen “Serbest Vuruş Pro Lig” başta olmak üzere; Türkiye Sanal Ligi, İngiltere Ligi, Sanal Futbol, Sanal Tenis, Sanal Basketbol, Amerikan Futbolu, Araba Yarışları ve Misket Yarışı gibi farklı oyunlardan oluşan geniş bir portföy oyunseverlerle sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden buluşacak.

Toplam oyun sayısı mayıs ayı itibariyle 23’ü bulacak

Milli Piyango Online’da, ilk etapta uluslararası oyun sağlayıcılar tarafından geliştirilen 17 sanal oyun yer alıyor. Mayıs ayı itibariyle yenilerinin de portföye eklenmesiyle, toplamdaki sanal oyun sayısı 23’e çıkacak. Böylece oyunseverlere 5 gerçek maç görüntülü ve 18 yüksek kaliteli animasyona sahip oyun sunulacak.

Tüm Sanal Oyunlar, GLI (Gaming Lotteries International) sertifikalı oyun sağlayıcılar tarafından geliştiriliyor.

HABER: METE YILMAZ