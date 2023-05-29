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Op art ve nakkaşlık pratiklerinin harmanlandığı "Bahar" sergisi sanatseverleri bekliyor

Op art ve nakkaşlık pratiklerinin harmanlandığı "Bahar" sergisi sanatseverleri bekliyor

Sergide tezhip sanatçıları Ayşenur Aksu, Ayşenur Ertem, Ayşenur Serin, Büşra Akkuş, Derya Kaya, Elif Çetintaş, Emine Aksu, Fatma Çevik, Gülsüm Aksu, Hümeyra Şaşmaz, Kıymet Baran, Nuran Yıldız, Nursel Ekşi, Sevgi Akyüz, Şenay Şentürk, Yıldız Dursun, Zehra Artuç ve Zeynep İbaçoğlu'nun eserleri yer alacak.

İSTANBUL AA- Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle, Uluslararası İmam Hatip Mezunları Derneğinin öncülüğünde düzenlenen serginin paydaşları arasında Üsküdar Belediyesi ve Türk İslam Eserleri Müze Müdürlüğü yer alıyor.

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