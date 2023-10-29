Ofis Kültür ve Yaşam Parkı'nda düzenlenen "Atatürk ve Cumhuriyet" temalı sergide, öğretmen ve öğrenciler tarafından farklı teknikler kullanılarak Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan 100 eser yer aldı.

Görsel sanatlar öğretmeni Ezgi Köse, Cumhuriyet'in 100. yaşına ithafen sergide 100 eserin yer aldığını söyledi.

İlçedeki tüm görsel sanatlar öğretmenlerinin projede yer aldığını belirten Köse, "Cumhuriyet'imizin 100. yılına özel bir sergi açmayı planladık ve uzun zamandır buna hazırlanıyorduk. Öğretmenlerimizin yanı sıra öğrencilerimizin katkı ve emekleriyle hazırladığımız 100 eseri sergilemeyi başladık. Eserlerimizde Atatürk, düşünceleri, ilkeleri, Cumhuriyet'imiz, bayrağımız ve özgürlüğümüzü ifade eden simgeler kullanıp onları ön plana çıkarmaya çalıştık. Cumhuriyet'imizin devam ediyor olması çok gurur verici, özgürlüğümüzün devam ediyor olması, vatanımızın güçlü bir birlik içerisinde olması ve buna önem veriliyor olması bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Vida ve çivinin yanı sıra agamograph (çift taraflı resim tekniği) gibi çeşitli teknikler kullanarak resimler yaptıklarını dile getiren öğretmenlerden Merve Bayburt ise "Cumhuriyet'imizin 100. yılına ulaştık, Atatürk'ün bize bıraktığı mirası devam ettirmek çok önemli bir durum ve biz bununla gurur duyuyoruz." dedi.

Serginin açılışını Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, Belediye Başkanı Ayşe Çakmak ile protokol üyeleri yaptı.