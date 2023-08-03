ŞANLIURFA AA- Güneydoğu'nun önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'da, Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü, dönemin hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken tarihi Balıklıgöl, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olmanın yanı sıra önemli inanç merkezlerinden biri olan Balıklıgöl'de, yılın her dönemi yoğunluk yaşanıyor.

Kentle özdeşleşen ve Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak da bilinen Balıklıgöl, hikayesiyle de insanları etkiliyor.